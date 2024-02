Por Diego Aristizábal- desdeelcuarto@gmail.com

Hay un ensayo encantador que escribió hace más de 20 años Nuria Amat, se llama Letra herida. En él propone a los escritores una pregunta compleja cuya respuesta no puede dar pie a la ambigüedad: si por alguna razón, que no vale la pena intentar comprender, tuvieras que elegir entre no volver a escribir o no volver a leer nunca jamás, ¿qué escogerías? La pregunta es terriblemente cruel y va por la misma línea de: si pudieras llevar un solo libro contigo ante el fin del mundo, ¿cuál sería?

Como seres humanos, estamos muy poco acostumbrados a renunciar a algo, queremos tenerlo todo, sin medida ni condiciones. Decidir entre dos cosas muy buenas, nos pone en el colmo de la ansiedad. ¿Cómo renunciar a la escritura? ¿Cómo no poder leer todo lo que quiero si en casa siguen entrando libros sin ningún remordimiento? ¿Y cómo elegir un solo libro sobre todos los demás, sabiendo que hay días que uno desea leer frases lentas y otros el vértigo y la emoción de las historias que no permiten el respiro?

Rosa Montero, en su libro La loca de la casa, reflexiona sobre esto mismo: “¿Cómo puede uno apañárselas para vivir sin la lectura? Dejar de escribir puede ser la locura, el caos, el sufrimiento; pero dejar de leer es la muerte instantánea. Un mundo sin libros es un mundo sin atmósfera, como Marte. Un lugar imposible, inhabitable”. Y pone un ingrediente adicional que me encanta: un lector tiene la vida mucho más larga que las demás personas, porque no se muere hasta que no acaba el libro que está leyendo. Y alimenta esto con una anécdota de la escritora Graciela Cabal quien cuenta que su padre había tardado muchísimo en fallecer, porque venía el médico a visitarle y, meneando tristemente la cabeza, aseguraba: ‘De esta noche no pasa’; pero el padre respondía: ‘No, qué va, no se preocupe, no me puedo morir porque me tengo que terminar El otoño del patriarca. Y, cuando el médico se marchaba, el padre de Graciela le decía: “Traedme un libro más gordo”.

Sin duda, este hombre sabía muy bien para qué es una vida, además, mientras otras personas más aliviadas se morían, había descubierto que la muerte, la condenada parca, es buena lectora. Por algo, aconseja Rosa Montero, “ir siempre con un libro en la mano, porque así cuando llega la muerte y ve el libro se asoma a ver qué lees, como hago yo en el colectivo, y entonces se distrae”.

Conste que queda planteado en esta columna una buena forma de prolongar la vida. En tiempos de sequía, de más escritores que lectores, ojalá nunca nos falten los buenos libros y el agua fresca, dos lujos que, por ahora, muchos tenemos cerca, pero que en cualquier momento pueden extinguirse. Y ya vemos que sin libros y sin agua, la muerte puede hacer de las suyas en esta querida tierra.