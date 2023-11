Por Juan Gómez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co

No pretendo darle lecciones de buen gobierno al nuevo alcalde que, sin duda alguna, se las sabe todas. Pero quiero repetir lo que decía mi padre sobre el manejo de una ciudad: ”La solución de las pequeña cosas, es lo que más le llega a la gente”. Voy a enumerar pequeñas cosas que el alcalde, ya renunciado, ha dejado pasar sin solucionarlas y, por consiguiente, las dejó agrandar.

Las puertas de las residencias, de los negocios, de los edificios, en general la mayoría de las puertas de Medellín, carecen del número que las identifica para la orientación de la gente. Hay que obligar a que las pongan.

La nomenclatura de la ciudad es confusa, no es uniforme, es cambiante. Como ejemplo, pido que se pasen, por las transversales y se mire la identificación; en unas placas dice “trans”, miro y no hay ningún trans por ahí. En otras dice TV, y trato de buscar el televisor para ver a Rigo, pero no lo encuentro. En otra dice TRV y creo que hay muchas más. En este caso, hay que unificar las abreviaturas o poner la palabra completa. Antes, era obligatorio poner las placas en todas las puertas en las que se identificaba la calle o la carrera anterior y la distancia aproximada entre esta y la puerta, ahora no está en todas las puertas como antes.

Los huecos en el pavimento se han multiplicado por falta de mantenimiento en las vías. Antes existía el “carro tapahuecos” que mantenía todas las vías sin esas molestas y peligrosas trampas.

Los separadores en las avenidas se abandonaron, ya no están con grama o con jardines como antes. Ejemplo, la transversal intermedia cuando llega a la avenida de El Poblado.

El horario de cargue y descargue ya no existe. A todas horas hay furgones y camiones tapando las vías de alto tráfico y creando las insoportables congestiones. Los guardas de tránsito ya no se ven en las calles organizando el tráfico, la organización se les deja a las cámaras para cobrar multas.

He sido y sigo siendo enemigo del pico y placa, eso se ha convertido en la negación de la libre movilidad. La gente tiene que acomodarse a los horarios y a las mayores congestiones, para tomar otras vías y así evitarlas, pero no someterse a esas restricciones que atentan contra la libertad de movilización.

También es un atropello a la libertad de movilización, encerrar con rejas los sitios de mayor atractivo turístico, como son el parque de las esculturas de Botero, el Parque Lleras, el parque estadio Atanasio Girardot y otros lugares de gran afluencia de público. Eso es reconocer la falta de autoridad, de la que adolece la actual administración, aunque ya haya renunciado.

Gracias a Dios y a la democracia, esa horrible noche está por terminar y tomará las riendas de la ciudad un nuevo alcalde que ha dado muestras de buen manejo de lo público y conocimiento de lo que es un buen administrador y gerente de la ciudad.