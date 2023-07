Por Juan Francisco Salazar - opinion@elcolombiano.com.co

El optimismo literario me lleva a creer que muchos en Colombia, por estos días, deberían conocer la historia de las cobras de la vasta India, cuya proliferación en época de la colonia creó graves problemas de salubridad y muertes en la población. Esta compleja situación llevó a las autoridades británicas a ofrecer una compensación económica a los habitantes que reportaran, ciertamente, la muerte de estos reptiles mortales. Inicialmente, y por poco tiempo, la estrategia funcionó. Se reportó una reducción ostensible de serpientes venenosas. Sin embargo, pasados unos meses, de manera sorprendente y maliciosa, las personas comenzaron a criarlas, protegerlas, para incrementar así sus ganancias económicas, acto que llevó a que el gobierno británico se sintiera burlado y procedió a eliminar el programa de recompensas.

Algo parecido a un azaroso déjà vu vemos hoy en nuestro país: la presentación de una versión simétrica de la historia en mención. Pareciera copia de una muy mala serie, pésima si se quiere, esta vez recargada al 3.0 y en HD, acorde al espectro nacional. Tal como se hiciera ya una vez en la Alcaldía Mayor de la capital de la república, durante el periodo 2012- 2015, época en la que el actual mandatario de los colombianos ostentaba el primer cargo del palacio de Liévano. Claramente, hoy se piensa repetir la historia de las cobras, otra genialidad salvadora en circunstancias idénticas. Se trata de una propuesta del presidente de la república que, según sus propias palabras, pretende “pagar para no matar”. Entregar incentivos económicos, con recursos públicos, que estarían alrededor de un millón de pesos por mes, a jóvenes inmersos en estructuras organizadas, al margen de la ley; en términos propios, a bandas delincuenciales que operan especialmente en zonas urbanas y que son las principales generadoras de los altos índices de inseguridad que padecemos.

Estas iniciativas sacadas de la manga, improvisadas, sin planificación, pretenden dar solución a problemas estructurales que ya han demostrado fracasos estruendosos. Haciendo memoria, de nuevo, recordemos a El Salvador, país centroamericano donde a finales del siglo XX y comienzos de éste, se aplicaron incentivos en similares condiciones. Allí, luego de los procesos de desarme guerrilleros, lo que se produjo fue un desbordado crecimiento de organizaciones delictivas, con índices alarmantes de homicidios, secuestros, desapariciones, torturas y extorsiones, causantes del aumento desmedido del contrabando y el comercio ilícito de estupefacientes entre otros. El fenómeno de las pandillas creció tan rápido que se expandió a México y a EE.UU., donde se afianzaron La Mara Salvatrucha o la 18, pandillas ampliamente conocidas en el ámbito continental; ahora, por fortuna, diezmadas debido a una efectiva política de seguridad, la cual se evidencia resultados significativos y muy bien medidos en cuanto a la reducción de estos índices de inseguridad antes mencionados.

Ahora bien, es importante hacer claridad que con esta propuesta de “pagar para no matar” del presidente Petro, lo que se quiere implementar en Colombia, a mi juicio, es una política al estilo canción Shakira: ciega, sordomuda y testaruda. Su propuesta no tiene en cuenta la resonancia de la historia ni los fracasos estruendosos del pasado; pretende obtener resultados que no pasarán de ser efímeros, a todas luces prófugos y desteñidos.