Por Andrés Restrepo Gil - opinión@elcolombiano.com.co

Promediando el número de minutos que invierten los ciudadanos de veintitrés ciudades colombianas en los trayectos a sus trabajos, Riohacha suele ocupar siempre los últimos lugares. De hecho, en el más reciente informe de Pulso Social del DANE, Riohacha se ubicó en el último lugar. 12,5 minutos invertimos quienes vivimos en Riohacha para llegar desde la casa a nuestros trabajos. Los habitantes de Bogotá, primeros en la lista, invierten cuatro veces más, es decir, cincuenta minutos. El promedio nacional es de casi cuarenta. Al conocer la encuesta, me di a la tarea de empezar a calcular el número de minutos que tardaba desde que daba seguro a la chapa de la puerta hasta que descendía de los medios de transporte para confirmar, con este rebuscado método de comprobación, cuán exacta era esta información. Nueve minutos, diez minutos, once minutos tardaban los trayectos. Pero nunca más de trece.

Antes de llegar aquí había vivido durante un par de años en una ciudad en la que no se llega a tiempo si uno no se apresura y en la que la premura parece más una virtud envidiable que un vicio vergonzoso: las personas fingen que caminan cuando realmente corren y algunas de sus calles no son sino las autopistas de una competencia perpetua. Tanta fue la seducción por la prisa, que terminé por suponer que la única forma de ir por la ciudad es al ritmo de una maratón. Creyendo que este era el compás natural, pensaba que todas las ciudades compartían el mismo afán y que la celeridad les era a todas inherente. Pero al llegar a Riohacha comprendí que cada ciudad tiene su ritmo. El de Riohacha es lento.

Recuerdo que en mis primeros trayectos no dejaba de llamar mi atención la velocidad con la que los conductores solían conducir aquí. Usualmente, o por lo menos esta era mi impresión, todos conducían pausadamente. Con el afán de disolver mis apresuradas impresiones, empecé entonces a preguntarles a los taxistas acerca de lo que ellos consideraban era la velocidad promedio de la ciudad: “¿Aquí? Nunca vamos a más de 40” Y aunque nunca llegué tarde, sufría de una silenciosa impaciencia durante estos trayectos diminutos que se recorrían sin ningún tipo de afán. Tan acostumbrado estaba a la velocidad, a siempre ir rápido que, sin necesidad alguna de apresurar los pasos, esperaba moverme con cierta agilidad.

No siempre es necesario ir rápido, terminé por concluir. De ahí que mi impaciencia se diluyó conforme comprendía que en esta ciudad la prisa es inútil y que la velocidad, en nuestros tiempos vertiginosos, puede llegar a ser un ritmo interiorizado del cual yo ya era un fiel seguidor. Este ritmo acelerado en la ciudad que menos tiempo le exige a sus ciudadanos invertir en el tráfico, no es de ninguna manera necesario. Y no lo es gracias a la hermosa paradoja que encarna Riohacha: por más lento que se vaya, uno siempre llega rápido.