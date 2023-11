Por Daniel Duque Velásquez - @danielduquev

El Metro de Medellín, una de las joyas de la corona de nuestra ciudad, podría enfrentar un futuro incierto debido a una inminente toma hostil denunciada por el Gobernador de Antioquia en días pasados. Pero, ¿cómo podría materializarse esta amenaza?, aquí les explico.

La junta directiva del Metro está compuesta por nueve personas, de las cuales cinco son designadas por el Gobierno Nacional. De esos cinco delegados del Gobierno, tres están estrechamente relacionados con el exalcalde Quintero. Sus nombres resuenan en círculos políticos y plantean interrogantes sobre la influencia que podrían ejercer en la gestión del Metro. En contraste, el actual gerente del Metro es un profesional con casi 30 años de experiencia en la entidad, conocido por su rigor técnico y compromiso.

La relación entre la Administración Distrital y el Gerente del Metro ha sido tensa en los últimos meses debido a una demanda presentada por este último ante el incumplimiento en el pago de las obligaciones del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) por parte del Distrito. El motivo detrás de este incumplimiento y la relación con la gestión actual, hace pensar que Quintero quiere tomar revancha y sacar al gerente. La demanda instaurada por el Metro era necesaria para cuidar los recursos de la entidad y pagar las obligaciones a tiempo, sin embargo es evidente que el tema no fue del agrado del ex alcalde.

El rumor ha tomado mayor fuerza luego de que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien también preside la junta directiva del Metro, denunciara un plan para una toma hostil de la entidad. Estas afirmaciones generan preocupaciones sobre la estabilidad y dirección futura del Metro, pues además de los tres miembros de junta nombrados por Petro con cercanía a Quintero, hay también dos miembros que nombra la Alcaldía. Es decir, hasta el 31 de diciembre el cuestionado ex alcalde tendría forma de lograr 5 de 9 votos, suficientes para imponer sus decisiones.

El Metro está en el centro de proyectos importantes de la región como el Metro Ligero de la 80 y el Tren del Río, por mencionar solo algunos. La calidad de su gestión también afecta a la operación de los buses alimentadores del sistema y el recaudo electrónico de múltiples empresas de transporte colectivo.

El gran interrogante es cuáles son los planes de Quintero con el Metro y si el Presidente Gustavo Petro permitirá que estos objetivos se materialicen. Sería muy importante que el alcalde y gobernador electos activen los canales institucionales a nivel nacional de manera inmediata. La falta de claridad en estas cuestiones crea incertidumbre y plantea desafíos para la gestión efectiva de nuestro querido Metro.

En un momento en que la movilidad y la infraestructura son esenciales para el desarrollo de las ciudades, es vital garantizar la gestión adecuada y el compromiso con el bienestar de los ciudadanos. Las tensiones políticas no deberían poner en riesgo una entidad tan importante como el Metro, que ha sido un referente de eficiencia, transparencia y calidad en el transporte público de Colombia.

La protección de la autonomía y la gestión técnica del Metro, son cruciales para garantizar que se siga cumpliendo con la misión de conectar a los habitantes del Valle de Aburrá de manera segura y eficiente. Además, es necesario abordar las preocupaciones legales en torno al incumplimiento de las obligaciones financieras, sin que esto afecte la operación y el servicio que se brinda a la ciudad.

El futuro del Metro de Medellín no debe quedar en manos de la politiquería. El presidente Petro no debería permitir que el ex alcalde intervenga en los asuntos de nuestra querida empresa. La garantía de su funcionamiento adecuado es esencial para el bienestar de la ciudad y sus habitantes.