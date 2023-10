Por Alberto Velásquez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co

Los parroquianos siempre han creído que el 4 de octubre cae una tempestad llamada “el Cordonazo de San Francisco”, en homenaje al santos de Asís. Su vaticinio se volvió a cumplir ese día de octubre del 2023 en Colombia. Se desató tamaña tempestad pero originada no en la correa del sayal del santo de la Paz sino en la boca de fuego del presidente Petro. Lanzando rayos y centellas contra todo y contra todos, congestionó todos los pararrayos del país.

Aprovechó para desatar semejante tormenta, la ceremonia que presidía para pedir a nombre del Estado, públicas disculpas ante las madres de Soacha por el crimen que fuerzas oficiales perpetraron contra 19 jóvenes presentados como guerrilleros de la tenebrosa contabilidad de los falsos positivos. Era un acto de reconciliación y de perdón que paradójicamente el colérico mandatario de los colombianos convirtió en memorial de agravios, en arena de gladiadores. Algún socarrón entre telones alcanzó a musitar que ¿cuándo se conocerán los golpes de pecho de quienes incendiaron el Palacio de Justicia y asesinaron a las más altas cortes judiciales? Los áulicos del régimen lo miraron feo. Silencio absoluto. “Al buen callar llaman, Sancho”, susurró como consejo para evitar represalias, un viejo zumbón que tenía debajo del brazo el libro del Quijote...

No se le quedó en su invectiva al colérico mandatario presa alguna por morder. Cargó contra expresidentes, fiscales y exfiscales, Congreso, medios de comunicación, empresas e industriales. Lanzaba como el Papa, pero como papa negro, maldiciones “urbi et orbi”. Alusiones descompuestas que dañaron algunas lunas de miel que no se habían logrado consumar en el tálamo de los acuerdos...No quedó títere con cabeza. Solo las hermanitas de la caridad, aquellas discípulas de la madre Teresa de Calcuta que cuidan asilos de ancianos, se quedaron por fuera de sus catilinarias.

En este Octubre, mes de lluvias, el presidente Petro no da reposo a sus diluvios verbales. Aburrido con la independencia del Banco de la República, con la regla fiscal, muro de contención para evitar su manirrotismo. Quiere derrumbarlos con su tempestad eléctrica/verbal. De vez en cuando se acuerda de convocar al gran Acuerdo Nacional para sacar al país del atolladero en que lo ha metido con sus dogmas y sesgos ideologizantes. Pero lo apuñala por la espalda. Dinamita la propuesta con exacerbadas querellas. Su temperamento parece no tener sosiego.

En ese ambiente guerrerista, sin dar tregua alguna, a la vuelta de la esquina ya están colocándose las urnas electorales para los comicios regionales. Cerca de la cuarta parte del país sometido al estado de alerta por las amenazas y acciones de los distintos actores de la violencia contra la voluntad popular que debe expresarse, sin coacción alguna en las urnas. Petro como cualquier pelafustán de barrio, se recorre a Bogotá promocionando para la alcaldía del distrito capital al novelista de la serie Sin tetas no hay paraíso. No gobierna desde la casa de Nariño, como poco lo ha hecho en su largo año de mandato, sino que se regodea en plaza pública para ganar clientela electoral. Está en su salsa. Y en ella podría el 29 de octubre ahogarse.