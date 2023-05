El primero de mayo, Petro se mostró, desde un balcón sobre el abismo, tal cual es: mesiánico, arrogante, picapleitos. Reencauchando frases de viejos dictadores y populistas tropicales, repitió amenazas sacadas de una utilería verbal autoritaria. Ya había despedido el mes de abril con una tempestad que arrasó la coalición de gobierno y el gabinete ministerial.

Echó a escobazos a sus coaligados mendicantes en el Congreso y a sus ministros estrellas. Encontró el expediente para barrerlos en la carencia de solidaridad en su controvertido proyecto de reforma a la salud. Al no marcharle sus pedigüeños socios y sus ministros contestatarios, los empujó al despeñadero burocrático. Lo único con lo que consoló a los malogrados comensales del Congreso fue entregarles la cabeza de la testaruda ministra Corcho.

Sacó de Hacienda al ministro clave, José Antonio Ocampo. Este era el polo a tierra para descargar los exabruptos presidenciales. Ocampo discrepaba con argumentos sólidos de las propuestas demenciales petristas y calmaba las incertidumbres en los mercados nacionales e internacionales. El presidente insinuó que era “el enemigo interno” del gobierno. Y lo colgó de la soga de los ahorcados. Antes había expulsado a estrujones al ministro de Educación, Alejandro Gaviria. El mismo que no pudo contener la lava del volcán en erupción, metáfora para explicar su neo petrismo de última hora. Para Petro el que se movía no quedaban en la foto. Fueron reemplazados por escuderos de su vieja guardia pretoriana que lo acompañaron en la alcaldía de Bogotá, y cuyo desempeño no pasará a la historia por eficiencia y transparencia propiamente.

Un hombre serio como Ocampo sobraba en esa comparsa. Economista de comprobada idoneidad y probidad, desentonaba en una orquesta desafinada con un director de orquesta cuasi sordo. Expulsado de la nómina ministerial, los mercados fueron atacados por el nerviosismo. Aún no han podido retornar a la calma y presumimos que las agencias internacionales calificadoras de riesgos, están con los ojos bien abiertos para observar lo que sigue. Escuchar detenidamente los mensajes del Minhacienda Ricardo Bonilla, compadre en las tesis radicales del Presidente.

Petro con todas esas reacciones mesiánicas demuestra cansancio democrático. Lo confirma sus reiteradas convocatorias al pueblo para que castigue al Congreso por sus rebeldías en la aprobación de sus proyectos audaces. Tiene la misma enfermedad de agotamiento institucional que han venido sufriendo algunos de sus socios en países vecinos. Sus continuas amenazas y pataletas han contribuido a que hoy su imagen se derrumbe en las encuestas de opinión, como han caído las del gobernador Aníbal Gaviria y el alcalde de Medellín Daniel Quintero, compañeros de infortunios estadísticos. Y esa pérdida de confianza petrista en las instituciones democráticas, podría llevarlo a tomar atajos temerarios como el de apelar directamente al pueblo para convocar a una Constituyente, torciéndole el pescuezo a la Constitución.

P.D.: dice en EL COLOMBIANO dominical el comisionado de paz, Danilo Rueda, que en este Valle de Aburrá hay 350 grupos criminales que suman 34.000 efectivos. ¿En dónde estaba el Estado?