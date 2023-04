Somos un país con fronteras invisibles, con gente invisible, con mil territorios olvidados. Somos un país dividido por estratos; un país en donde acceder a educación de buena calidad es un privilegio y tener una escuela en la vereda un lujo. Somos un país que, teniendo tantos colores y sabores nos discriminamos; un país repleto de riquezas naturales que ni conocemos ni valoramos. Somos un país tristemente unido por la sangre y la violencia: coincidimos con los amigos en los funerales, leemos noticias trágicas que son iguales a las de ayer y serán iguales a las de mañana. Nos acostumbramos a ver el lado oscuro de las cosas cuando bastaría asomarse a nuestra esencia individual y colectiva para percibir la luminosidad que nos rodea. Está en la música, en el baile, en la literatura, en el teatro, en la pintura, en los poemas, en la gastronomía. Tenemos todo y, sin embargo, intentan convencernos de que no tenemos nada. Nunca alcanza el presupuesto porque somos un país que prefiere invertir en balas y no en lápices. Necesitamos una revolución: la revolución de la cultura.

La cultura ensancha el mundo interior de cada uno. Nos ayuda a entender que estamos hechos de mucho más que piel, huesos y vísceras. Nos expande. Tramita emociones que, de otra manera, no tendrían salida. La cultura abre nuevas rutas de pensamiento. Si hay cultura hay tolerancia y si hay tolerancia hay valoración de lo diverso. Hace que surjan preguntas que no siempre tienen respuesta y eso es bueno porque nos muestra el valor de la búsqueda. Puede que la cultura no nos haga florecer, pero al menos nos enseña a capturar la florescencia: «Pinto las flores para que no mueran», decía Frida Kahlo. En un país empeñado en convencernos de que hay personas más valiosas que otras, necesitamos más arte y más cultura, precisamente, para comprender que solo en condiciones de igualdad surgen enriquecedoras diferencias. Oímos la misma música, leemos las mismas letras. Somos espectadores de la misma obra, la gracia está en cómo cada uno la interpreta.

No podemos permitir que nos convenzan de que un país con tantos problemas por resolver tiene derecho a tratar el arte y la cultura como algo que da espera, un lujo del que puede prescindirse. No, no podemos prescindir de aquello que nos hace humanos, que nos interpela, que promueve el pensamiento crítico, que nos emociona. No podemos prescindir de la única arma pacífica que tenemos. No vamos a callarnos. No vamos a tener paciencia. Recordamos las promesas que nos hicieron y no descansaremos hasta presenciar su cumplimiento.

Dirán que Colombia es un país complejo, que hay otras prioridades y se equivocan. Si algo necesita un país complejo es priorizar las manifestaciones culturales de sus habitantes porque, entre otras cosas, mitigan el sufrimiento de vivir en esta sociedad fallida, cuestionan la realidad dolorosa que tenemos que enfrentar todos los días, alertan sobre la mezquindad de quienes tienen el poder de tomar decisiones y no las toman. Las manifestaciones culturales siembran esperanza, nos mantienen vivos, en especial cuando las condiciones externas son adversas. Mejor lo dijo Nietzsche: «Tenemos arte para no morir de la verdad». .