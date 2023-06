Por Diego Aristizábal Múnera - desdeelcuarto@gmail.com

Todos los barrios deberían contar su historia, protagónicos como cada uno lo es, con las más minuciosas particularidades. Claro que hay barrios de barrios, Medellín sí que tiene esos ejemplos, Bogotá también, cada ciudad, pero, ¿qué tanto nos importan? El libro más reciente que leí sobre un barrio se llama “La Perseverancia”, de Juan Salazar Piedrahita. Lo leí por dos razones, porque Juan fue estudiante mío cuando daba clase en una universidad bogotana, y, por fortuna, pudimos seguir siendo amigos; y porque ese barrio, La Perseverancia, que queda en el centro oriente de Bogotá, siempre ha sido un enigma para mí.

Cuando viví en Bogotá, mi apartamento quedaba en La Macarena, al lado de La Perseverancia. La primera advertencia que me hicieron fue: cuando vaya a coger la avenida Circunvalar hacia el Norte no pase por La Perse porque allá, según el dicho: “se sube a pie y se baja en ambulancia”. Yo, que por mi profesión he tratado de no tener prejuicios por un lugar o una persona, no creí en el asunto. No quería dejarme contagiar de esa paranoia que caracteriza a la gente que vive en Bogotá. No quería creer en esa técnica de la bujía utilizada por un grupo de jóvenes que estaban por ahí y de repente se abalanzaban contra el carro que pasaba, rompían el vidrio y en cuestión de segundos sacaban bolsos, morrales, celulares, gafas...

Un domingo por la mañana, después de haber subido varias veces por la calle 32 para coger la Circunvalar, de estar a punto de convencerme de que este era simplemente un barrio estigmatizado, me llegó el día del susto. Una bandada de muchachos que simulaba jugar con un balón, de repente intentó cerrarme el paso. Apenas me percaté del asunto aceleré y pude esquivarlos. Salí ileso, pero no volví a pasar por La Perseverancia.

Por eso, volver a este barrio obrero, fundado en 1912 por la Cervecería Bavaria, por Leo Kopp, donde Jorge Eliecer Gaitán iba a tomar chicha y por lo mismo cuando ocurrió el Bogotazo también se dio “El perseverazo”, la venganza, me dio tanta felicidad, porque con las crónicas de Juan Salazar entendí más el barrio, no solo desde los ladrones que han heredado el oficio por años, sino también desde su activismo, el teatro, la histórica carrera de carritos esferados o el primer festival de la chicha.

La Perse es un barrio de casas oscuras, por eso todo pasa afuera, en las calles. La Perse, como cuenta Maín Suaza, una de las muchas voces que trae este libro de crónicas que hipnotizan, también es un barrio de natilleras, asociaciones, cultura y formas de organización comunal. “Y es que la gente cree que todo el mundo es ladrón en La Perseverancia, pero es más que eso. Este es un barrio a la defensiva y su identidad se formó a partir de sus resistencias”. La Perse es un barrio que pesa, que se hereda, que atormenta, que se siente, que se sueña, que se quiere, que sigue esperando el milagro. Juan lo cuenta muy bien, tranquilo, porque supo escuchar las voces de los de arriba y los de abajo