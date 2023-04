Definitivamente este es un gobierno de contradicciones, no sabe de qué lado actuar, pero sí sabe de qué lado está. El canciller cita a una reunión para tratar el tema de la oposición venezolana, pero le cierra las puertas al líder de esa oposición, Juan Guaidó, para que no asista a esa reunión. A pesar de que el expresidente interino de Venezuela estaba en el país, el canciller, Álvaro Leyva, le niega la participación y lo obliga a salir de Colombia. Creo que, desde el punto de vista de la tendencia política de Petro, hay que aceptar que su áulico, el canciller, tiene razón, no se pueden oír argumentos ciertos contra su amigo Maduro.

El temor de los defensores de Maduro es que se llame a elecciones libres y transparentes para el año entrante, el canciller colombiano -quien hace unos años era amigo de la democracia- comparte ese temor de los maduristas y no se puede arriesgar a que, en la reunión citada, se hable de ese tema. El canciller Leyva está de acuerdo con que primero se levanten las sanciones internacionales a ese gobierno comunista y luego se trate el tema de las elecciones.

El problema, en el punto en que está, no se puede resolver porque las dos posiciones condicionan que previo a la solución, el otro bando ceda. Convocar a elecciones sí, pero primero que se levanten las restricciones. Por el otro lado, se levantan las restricciones si se celebran elecciones democráticas y libres.

No se puede negar que la posición democrática y viable, es la del presidente de los Estados Unidos, Biden, quien afirmó, según Petro, aceptar cualquiera de las dos salidas. Está dispuesto a levantar todas las restricciones, una vez se celebren las elecciones democráticas o ir levantando las medidas progresivamente mientras avanza en la agenda para que, con compromisos serios, se prepare el camino para celebrar elecciones.

Maduro no entiende nada sobre buscar soluciones. Insiste el presidente comunista, que está dispuesto a convocar a elecciones “sólo cuando levanten todas las restricciones que hoy tienen sumido al país en esta crisis”.

No busca, ni espera que sus amigos, los países comunistas, le solucionen las crisis a las que ha llevado a Venezuela con su política antidemocrática e izquierdista. No le ve posibilidades a que sus amigos lo lleven de la mano para solucionar los problemas generados por su política de extrema izquierda. La ayuda política que pretenden Petro y su canciller, tampoco se ve factible por la crisis en que nos tiene sumergidos este gobierno con su política equivocada y vengativa contra la clase dirigente colombiana.

Esperemos que la ceguera de los políticos colombianos, ahora en el poder, no sea tanta como la que llevó a nuestro país vecino a la crisis angustiosa que ahora padece ese pueblo hermano. Que los verdaderos demócratas de nuestro país salgan a defender la democracia que tanto bien nos ha traído.

Que Dios y los dirigentes demócratas nos lleven por buen camino.