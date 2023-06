Por Dany Alejandro Hoyos Sucerquia - @AlegandroHoyos

Estuve con mi pareja en Madrid, España. Una noche íbamos caminando y entramos a una calle oscura. Me puse alerta pensando que podrían atracarnos. Mi novia, —que ve en el mundo esperanza y sus primeros pensamientos siempre son positivos—, me dijo en tono de burla que estuviera tranquilo. En efecto, no pasó nada. Pero nos pusimos a pensar en algunas actitudes del viaje: cuando sacaba el celular en público miraba alrededor atento a que alguien no me lo quitara; al cruzar una calle por una cebra lo hacía con mucho cuidado; si alguien desconocido se acercaba mis músculos se tensionaban. Conclusión: voy con el miedo pegado del rabo. “Cuidado nos roban la maleta”, “No parqueemos acá, es muy oscuro y nos dañan el carro”, “Pilas”, “Ojo”, “Cuidado”.

Me genera mucha inquietud la forma como en nuestra cultura colombiana normalizamos el miedo y la violencia. La forma como resolvemos los conflictos, las redes sociales y las noticias politicas nos crearon un trauma colectivo que hemos ido naturalizando de generación en generación, producto de las circunstancias y contextos a los que nos han llevado los manipuladores de masas.

En nuestro país es normal que no se pueda sacar el celular en la calle. Tan trocadas están las lógicas que, si lo sacas y te lo roban, el culpable fuiste tú. Por bobo, por dormido, por inocente, dicen. Naturalizamos el delito. Queridos lectores, eso no es normal. Lo normal es que puedas estar tranquilo en la calle y no revisando cada segundo si aún tienes la billetera o el celular.

No es normal que vayas a cruzar por una cebra y el carro que viene acelere. Nos es normal que discriminen a una persona por su preferencia sexual, no es normal que los políticos roben, o que votemos por políticos ladrones y tramposos, una y otra vez; no es normal que si te robaron tengas que poner cámaras; no es normal que tengamos tantos feminicidios. No, eso no es normal. Nos acostumbramos a vivir entre el robo, el latrocinio y el abuso. Nos convencieron de que no hay otro camino. Es más, lo justificamos diciendo: “Todo el mundo lo hace”. No, tu lo haces, yo lo hago. Nosotros no somos todo el mundo. Además, estos no es una cloaca como dicen unos, ni es el mejor vividero como dicen otros.

Hagamos que sea normal parar en la cebra, el respeto por las mujeres, y que si un político roba lo cancelemos. ¡Ja! Sueñe. Acá más fácil cancelamos a un artista porque no apoyó o criticó a un candidato que a un político que nos robó millones a todos.

Mucha agua debe correr debajo del rio para que lleguemos a altos niveles de solvencia moral, pero hay que empezar por algún lado. Por elegir mejores gobernantes y pensar más en comunidad, por ejemplo. En mi caso, trataré de no volver a atracar a nadie en la calle.

Pd: Nunca he atracado a nadie en la calle... Todos han sido en casas.