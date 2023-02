Cualquier cosa que estén pensando o intentando pensar el presidente Petro y su Ministro de Justicia sobre el problema carcelario, el drama de los privados de la libertad se revive en Colombia una vez más con matices de horror. Para acompañar esta realidad y la angustia que la situación de los hacinados en los centros de reclusión cobija (o descobija), me voy a permitir transcribir unos párrafos de Los miserables de Víctor Hugo.

Aborda el gran novelista francés un tema que le preocupa en forma recurrente y sobre el que discurre con fogosidad: la crueldad penal y la condena por la Ley. Y analiza la transformación que se operó en el alma del personaje, el inolvidable Jean Valjean, luego de casi veinte años de prisión: “Jean Valjean había entrado sollozando y temblando; salió de él impasible. Había entrado desesperado; salió sombrío. ¿Qué había pasado en su alma? Tratamos de explicarlo. Es preciso que la sociedad se fije en estas cosas, puesto que es ella quien las hace.”

“Se preguntó si la sociedad humana podía tener el derecho de hacer sufrir igualmente a sus miembros, en un caso su imprevisión irracional y en otro su previsión despiadada, y apoderarse para siempre de un pobre hombre entre un defecto y un exceso: defecto de trabajo y exceso de castigo. Si no era exorbitante que la sociedad tratara así precisamente a sus miembros peor dotados en el reparte que hace el azar y, por consiguiente, los más dignos de consideración. Presentadas y resueltas estas cuestiones, juzgó a la sociedad y la condenó. La condenó a su odio. La hizo responsable de la suerte que él sufría y se dijo que no vacilaría en pedirle cuentas algún día... Concluyó, al fin, que su castigo no era precisamente una injusticia, pero era seguramente una iniquidad...”

“De sufrimiento en sufrimiento llegó poco a poco a esta convicción de que la vida era una guerra y que en esta guerra él era el vencido. No tenía otra arma que su odio. Resolvió aguzarlo en el presidio y llevarlo consigo a su salida”.

Víctor Hugo escarba en los sentimientos de este hombre al que pervirtió la prisión. “Tenía por móviles la indignación habitual, la amargura del alma, el profundo sentimiento de las iniquidades sufridas, la reacción, incluso contra los buenos, los inocentes y los justos, si los hay. El punto de partida, como el punto de llegada de todos sus pensamientos, era el odio a la ley humana; este odio que, si no es detenido en su desarrollo por algún incidente providencial, llega a ser, al cabo de cierto tiempo, el odio a la sociedad, luego el odio al género humano, después el odio a la Creación, y se traduce por un vago e incesante y brutal deseo de hacer daño no importa a quién, a un ser vivo cualquiera... De año en año, esta alma se había secado cada vez más, lenta pero fatalmente. A la salida del presidio, hacía diecinueve años que no había derramado una sola lágrima”.

A la postre y a lo largo de las más de mil páginas de la novela, la bondad acabará venciendo al mal, convirtiendo al expresidiario en un personaje lleno de ternura y humanismo. Un ser redimido por el amor.

Quede ahí el texto de Los Miserables, como tema de meditación, tanto del problema de la inhumanidad de las cárceles, de nuestras cárceles, como de la responsabilidad de la sociedad en la configuración de esos nidos de víboras en que se convierten los seres humanos cuando son tratados injustamente. Cuando se le cierran las puertas de la justicia, de la clemencia y la redención