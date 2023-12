Por David González Escobar - davidgonzalesescobar@gmail.com

Luego de una larga espera, de un año de grandes expectativas, esta Navidad, a menos que ocurra un milagro de última hora, triste y desgraciadamente el Niño Dios no me traerá mi más ansiado regalo: la Inteligencia Artificial (AI) no logró convertirme en un inútil.

Era lo único que pedía. Lo único que anhelaba. El motor que me impulsaba a levantarme a trabajar cada mañana a las 8 de la madrugada: la ilusión de que, con ChatGPT y el avance imparable de la AI, pronto me convertiría en un feliz objeto obsoleto, en alguien que podría dedicarse plácidamente a la utilidad de lo inútil.

Todo parecía indicar que nos deparaba un mejor futuro. En menos de dos meses desde su lanzamiento en noviembre de 2022, ChatGPT ya contaba con 100 millones de usuarios únicos. En comparación, TikTok tardó nueve meses en alcanzar esa cifra. Instagram, dos años y seis meses. WhatsApp cuatro años y Facebook cinco: no había precedente, la AI nos iba a transformar para siempre. No había columnista que no escribiera su mediocre columna pidiéndole a ChatGPT que lo suplantara. Harari ya equiparaba a la AI con la era de la amenaza nuclear, mientras que Bill Gates nos abrumaba con sus recomendaciones de libros que preveían un nuevo orden mundial.

Pero aquí estoy, escribiendo yo mismo, pensando, abusando de las comas y de los dos puntos: teniendo que darles pleno uso a mis facultades dentro de la estupidez natural, sin ser reemplazado por una inteligencia artificial. ¿Qué pasó con la tecnología que iba a exterminar nuestra civilización? ¿Dónde quedaron los robots que nos iban a liberar de la insoportable levedad del s.er?

A pesar de los pronósticos apocalípticos, según cerca de mil expertos encuestados para la Expert Survey on Progress in AI, la probabilidad de que exista una AI capaz de “realizar cualquier tarea mejor y más económicamente que los trabajadores humanos” se encuentra todavía en el lejano año 2059: condenándonos a otros más de 30 largos y arduos años de tener una vida de cotizantes. Según la misma encuesta, para los expertos en la materia la probabilidad de que las consecuencias de la AI sobre la humanidad sean “extremadamente malas” es menor al 5%: la extinción humana no parece estar cerca.

Como suele pasar con las revoluciones tecnológicas, la IA no transformará nuestra realidad de la noche a la mañana hacia un mundo distópico, sino que se integrará sutilmente en nuestra vida diaria: potenciará nuestra productividad, tal como lo hicieron Excel y Word en su momento, y desafiará a los profesores a ser más creativos en las tareas que asignan. Pero a mediano plazo, es posible que no mucho más. Basta con observar lo ocurrido con los carros autónomos, ¿cuántos años llevamos esperando que una AI que maneje sola esté a la vuelta de la esquina y aún nada que llega?

La coincidencia de que esta columna caiga un 24 de diciembre no ocurrirá de nuevo hasta el 2028. Para ese momento poco habrá cambiado: estaremos aquí durante muchas navidades más, repitiendo las mismas ideas en distintas columnas, sin un ChatGPT para elevar el estándar.

Así que les deseo una feliz Navidad, con la certeza de que el próximo año seguirán encontrando aquí mucho tedio natural, faltando mucho para ser reemplazado por una inteligencia artificial.