Por David Yanovich - opinion@elcolombiano.com.co

Por estas épocas de acaloramiento político se han oído voces que invitan a la sensatez, la reflexión, la calma y el apego a la institucionalidad. Es solamente con un debate político que permita tramitar las diferencias ideológicas y que no ataque los cimientos mismos de la democracia, de la vida en sociedad, que un país progresa. No se trata de pensar igual. Pero si se trata de no demoler los pilares de un sistema democrático, aún frágil, que Colombia ha logrado construir a lo largo de su vida republicana.

Las instituciones democráticas, políticas, de gobierno, son fundamentales para una sociedad que pretende vivir pacíficamente y progresar. Esto lo pensaron bien muchos sabios, desde los griegos hasta nuestros días. Mientras las sociedades iban creciendo, fue imperativo encontrar un mecanismo que permitiera tramitar no solamente el deseo, el desarrollo y la voluntad individual —con el voto y las elecciones, por ejemplo—, sino también la ejecución de un plan de gobierno, de unas ideas, de una política pública. Y para eso fueron creadas las instituciones, que hoy constituyen la totalidad de un sistema democrático. No solamente es el sistema electoral, también son el Congreso, las Cortes y la separación y la dispersión del poder desde el Ejecutivo hacia otras instancias institucionales.

Las instituciones, en últimas, son las guardianas de las reglas de juego bajo las cuales una democracia se compromete a vigilar el contrato social y a tramitar las diferencias que surjan entre ciudadanos y entre éstos y el Estado.

Detractores y defensores de la ideología y de las ideas, siempre habrá. Pero hay algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo, y es el método y la forma lo que legitima las ideas y el actuar y hacer de un gobierno. Este acuerdo —el papel de las instituciones como guardianas del método— es fundamental para una sociedad democrática. La defensa de la institucionalidad, del proceso y el procedimiento es crucial y es lo que le da validez a lo que un gobierno finalmente hace y representa.

Por eso es que atacar la institucionalidad es tan peligroso y tan dañino. Porque es ir en contra de lo que legitima, para la sociedad entera, el actuar del gobierno. Atacar las instituciones es querer imponer a la fuerza una idea, una ideología particular. Esto es lo que hacen las dictaduras, las tiranías y las autocracias. Para alguien que se viste de demócrata —como el lobo de oveja—, vivir en democracia en el fondo tiene que ser frustrante y es la frustración una señal de que los pesos y contrapesos institucionales están funcionando.

Esto no quiere decir que las instituciones y las reglas no se puedan reformar. Por supuesto que sí. Pero esto requiere tramitarse también dentro de los canales democráticos y jurídicos y de debate político que esas mismas reglas indican. Tratar de reformar las instituciones incitando a paros y protestas, por ejemplo, o usando el presupuesto nacional para premiar a unos y castigar a otros buscando apoyos, es jugar con candela.