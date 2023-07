* Director de Comfama

Querido Gabriel,

Cuentan que Jorge Molina le entregó a Nicanor Restrepo la presidencia de Suramericana hablando de dormir en almohada de plumas, una expresión que implica dirigir empresas con la conciencia tranquila, de tal manera que nada perturbe el sueño del gerente. Las organizaciones admirables, como Sura, enmarcan sus acciones bajo una estructura ética clara y sólida, sin perder la humildad que permite afrontar los retos, problemas y dilemas éticos emergentes, que jamás faltarán en un mundo complejo y cambiante.

Sobre eso conversamos en la misión de aprendizaje Ética en el corazón de las organizaciones, realizada por Eafit y Comfama con la profesora Adela Cortina y la Universidad de Valencia. ¿Cómo debe ser la ética empresarial de nuestros tiempos? Hagamos una tertulia que nos desafíe, donde trascendamos la ética de mínimos y conversemos de las aspiraciones más elevadas que una organización moderna pueda tener en una sociedad como la colombiana. Conversemos de empresas éticas, sostenibilidad y capitalismo consciente.

Algunos todavía piensan que basta con acatar la ley. Hay quienes creen que un código, un comité y una línea de denuncia son un gran avance. La mayoría, de otro lado, habla de integridad y de valores, se llenan la boca, pero del dicho al hecho siempre habrá un buen trecho. Cortina, siempre contudente, dice: “Las empresas tienen que dignificarse, pero debe ser de verdad”. Por eso el programa hablaba del corazón de las organizaciones, su core, su esencia.

Con obras o inversiones filantrópicas no se resuelve el asunto. Ese corazón, esa materialidad de la que hablan nuestros amigos expertos en sostenibilidad, está en el centro del negocio de cada industria y empresa. Como en Ana Karenina, donde cada familia es desgraciada a su manera, el gran desafío, el “lado oscuro” de cada empresa es único. La forma para afrontar esto es, en consecuencia, singular. “Una empresa ética”, dice Cortina, “es aquella que detecta a los afectados por su actividad, desata un diálogo con ellos y trata de satisfacer sus expectativas legítimas”.

Por eso es que aquello de pecar y rezar no funciona en la empresa ética. Tampoco sirve trabajar en las márgenes, lejos del negocio. Si nuestra industria, por ejemplo, contamina ecosistemas, la abrir un preescolar no es suficiente. En la misma línea, si una empresa es intensiva en trabajo y tiene márgenes estrechos, presenta un riesgo de “apretar” demasiado a los empleados y afectar su bienestar, es allí donde se debe enfocar. Si trabajamos en una organización que se provee de agricultores o de talleres donde trabajan personas de bajos ingresos, es con ellos con quienes debemos generar las principales transformaciones.

La empresa ética, que es al final la misma empresa consciente de la que hemos hablado, necesita del coraje de sus líderes. Hacerse un examen de consciencia, observar nuestro corazón, mirarnos en el espejo, que no miente, no es fácil, pero vale la pena, porque, como dice nuestra querida profesora: “Las sociedades necesitan buenas empresas y las empresas buenas son un bien público”. Es duro eludir los sesgos y el ego para encontrar nuestros más grandes desafíos. Sin embargo, no hay otro camino porque, por un lado, es lo correcto, y por otro, construye confianza, inspira a la gente y crea valor para unos, para otros, para todos..