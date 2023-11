Por Diego Aristizábal Múnera - desdeelcuarto@gmail.com

A veces, mientras me cepillo los dientes, me gusta repasar los lomos de los libros de mi biblioteca. Lo hago despacio, sin afán, en busca de nada. Suele ocurrir que, en esa sencilla acción, encuentro algún libro perdido. ¡Ya pa’ qué!, digo, ¿cómo fue que no lo vi en su momento, si pasé tantas veces al frente? Pero es que algunos libros tienen la capacidad de envolatarse cuando uno más los necesita. En esas cepilladas, también ocurre que un libro me llama la atención porque su lomo es muy bonito o porque el título, justo en ese instante, me dice algo, me incita a morder el cepillo de dientes para que no se me caiga y así puedo sacarlo, abrirlo y leer cualquier cosa antes de que la crema dental me fastidie en la boca.

Eso me pasó esta semana con La conjura de los vicios, del escritor David Betancourt, un libro que yo no me acordaba que tenía y que, según la carta que estaba adentro, me lo habían dado el 11 de marzo de 2020, 14 días antes de que nos encerraran a todos por culpa del Covid. ¿Por qué no lo leí de inmediato en esos meses inciertos?, ni idea, las lecturas suelen ser caprichosas, se toman su tiempo, así luego pese el tiempo o la espuma que no se puede retener porque una frase te hace soltar una carcajada.

Pero el consuelo ante esos hallazgos es que los libros llegan y se leen cuando se tienen que leer. Afanado corrí al baño, me enjuagué la boca y me puse a leer este libro de ocho cuentos que demuestra que con la escritura se puede hacer lo que a cada uno le dé la gana, podemos plantearnos las situaciones más improbables, más desatinadas, cada quien puede hacer de un cuento, parafraseando al autor en una discusión acalorada con los vicios, “lo que me canta el culo”, solo que, y aquí está el encanto y la maestría, no todos logran un libro como este, y es que nos traguemos enteros esos cuentos rarísimos, hiperbólicos que son el resultado de alguien que es capaz de observar las mañas, los vicios, las tristezas, las posibilidades de nuestra sociedad y luego construir situaciones y frases atinadas, contundentes de cotidianidad y de giros inesperados.

O díganme qué pensarían de un joven que no es capaz de parar de decir groserías y lo deben llevar al Centro de Rehabilitación Papá John: especialistas en recuperar personas, porque como le dice el tío Frank a Manuel, “uno empieza diciendo malas palabras y luego miente, y el que miente roba, y luego pasa al cigarrillo y de ahí cae en la marihuana y en el alcoholismo y en el ateísmo y en el homosexualismo y después mata y termina en la cárcel o en silla de ruedas, o si le va bien acaba muerto”.

Cuando terminé de leer este libro, me acosté sonriendo de solo recordar las ocurrencias de los personajes. Antes de caer en el sueño profundo alcancé a pensar que la vida tenía sentido si buscaba más libros de David Betancourt.