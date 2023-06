* Director de Comfama.

Querido Gabriel,

En una carta, una joven, frustrada con su empleo, me decía que le parecía injusto llevar seis meses de trabajo y no haber ascendido. Me dolió su dolor, sentí frustración, ganas de comprenderla y también de acompañarla, de compartir mi mirada, tan distinta a la suya. Recordé conversaciones de los últimos años con frases como estas: “No hables de trabajar duro, eso no le gusta a la gente”. “Cuando dices excelencia suenas a capitalista salvaje”. Pero ¿cómo avanzar en la vida si no trabajamos duro? ¿Cómo ser nuestra mejor versión si no nos esforzamos? ¿Hacemos una tertulia sobre el esfuerzo, la importancia de la dificultad y del fracaso, de cómo educar en virtudes y, finalmente, de la “aspiración a la excelencia” de la que habla la filósofa Adela Cortina?

Hay cosas que merecemos solo por el hecho de ser humanos y otras que debemos lograr por nuestros propios medios. Los derechos son mínimos exigibles; oportunidades básicas en salud, educación, trabajo y hábitat, por ejemplo, no deberían ser regateadas en una sociedad como la nuestra. Pero las aspiraciones son máximos deseables que dependen de cada uno, se construyen con inteligencia, habilidad, esfuerzo y algo de suerte. El trabajo digno, por ejemplo, es un derecho, pero llegar a ser presidente de una organización debes ganártelo; el acceso a crédito es un derecho, pero la confianza de un inversionista para montar un emprendimiento debe ser el resultado de un proyecto convincente.

El carácter, como el metal más fino, es el resultado de un proceso de temple, al someterlo a altas temperaturas y choques térmicos. No podremos lograr el máximo de nuestro potencial individual siendo merecidos y sin exigirnos. “La cultura del esfuerzo es inevitable”, dice Cortina. Para ello debemos abrazar la dificultad, ejercitarnos en ser mejores y cultivar nuestras virtudes. La semana pasada leí que alguien, al ver a Elon Musk, con sus increíbles proyectos y su visión del futuro, se preguntaba si estaba haciendo todo lo que podía hacer con su vida. Hagámonos esa pregunta: ¿estoy sacando el máximo jugo a mis talentos?, ¿hago con mi vida lo máximo que puedo?

Tampoco se trata de decir que todo el que trabaja duro lo logra, que si nos esforzamos seremos capaces de cualquier cosa. Existe la (mala) suerte, podemos y vamos a fallar, somos perfectibles y cometemos errores. ¿Será que promovemos en nuestro sistema educativo la reflexión sobre el fracaso, la resiliencia y la persistencia que nos permiten superarlo? La excelencia emerge del choque con el mundo y este implica dolores, críticas y algunos malos resultados. Debemos ser inconformes, pero no solo para exigir, lo cual es legítimo, sino para hacer lo que nos corresponda y así salir adelante.

Aspirar a ser excelentes es una responsabilidad ética, como en la parábola bíblica de los talentos. “Un país no se construye con mediocres”, dice con su habitual contundencia la filósofa española. Tejamos una conversación para que en familias, colegios y universidades nos eduquen en cómo “sacar lo mejor posible de nosotros para ponerlo al servicio de la comunidad”. Uno es libre para vegetar, lamentarse del mundo y no buscar la excelencia, pero no puede ufanarse y asumir que está actuando correctamente. Provoquemos nuestra tertulia con este verso de la poetisa Mary Oliver: “Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje, / y preciosa vida?”