Los lectores monógamos leen un solo libro a la vez. Los lectores pacientes terminan todos los libros que empiezan aunque no los estén disfrutando y son opuestos a los impacientes que los abandonan sin remordimientos cuando no hay un enganche inmediato. Los lectores acumuladores los compran para alimentar la torre del nochero. Los destructores los rayan, escriben en los márgenes y doblan la punta de las páginas. A los compulsivos, si les gusta un autor, leen absolutamente todo lo que ha escrito y eso incluye hasta la lista de las compras. También están los poliamorosos, capaces de entablar relaciones, que pueden llegar hasta el final o no, con varios libros a la vez. Me acuso de pertenecer a esta última categoría. Tengo una buena excusa. A menudo ocurría que mi hermano mayor y yo siempre queríamos leer el mismo libro lo cual conllevaba a unas peleas espectaculares que resolvíamos con un segundo libro y un temporizador. Con piedra, papel y tijera elegíamos quién empezaba a leer el libro codiciado. El perdedor, por supuesto, debía conformarse con el libro sustituto. Comenzábamos a leer al mismo tiempo, sentados uno junto al otro en el sofá de la sala y, apenas el temporizador anunciaba que ya habían pasado diez minutos, teníamos que rotarnos los libros. El juego lo inventó mi hermano y lo llamábamos: Círculo de lectores. De esa manera leímos James y el melocotón gigante (libro codiciado) y La guerra de los mundos (libro sustituto). También leímos La isla del tesoro (libro codiciado) y El viejo y el mar (libro sustituto), por poner un par de ejemplos.

Ignoro si es bueno o no leer de esa manera tan curiosa, lo seguro es que, si tuviera otra vez nueve años, elegiría mil veces jugar al Círculo de lectores con mi hermano mayor en vez de encerrarme a leer en la soledad de mi cuarto. No solo por la gran cantidad de historias que añadí a mi imaginario, sino por el placer de leerlas junto a él en esa suerte de salpicón literario. Aprendimos muchas cosas, por ejemplo, a resolver nuestros conflictos de forma creativa y a reinventar una actividad que, por definición, era estrictamente solitaria. Descubrimos palabras nuevas y les inventamos significados que sólo nosotros conocíamos y que desembocaron en un idioma común al que nadie más tenía acceso. Aunque mi hermano y yo éramos muy diferentes encontramos en nuestro juego un hilo que nos unía y le daba sentido al hecho de vivir bajo un mismo techo. Reconozco que peleábamos muchísimo, sin embargo, nadie puede acusarnos de no habernos insultado con originalidad y gracia. Incluso para mentirnos exhibíamos un ingenio inusual. Quizá por eso me hice escritora.

Es que los libros valen no solo por las historias que cuentan, sino también por los lazos que logran establecer entre las personas. Por eso celebro los clubes de lectura, los papás que les leen a los hijos antes de dormir, los amigos que se mandan fragmentos de lo que están leyendo y las parejas que se leen en voz alta. Celebro el día del idioma. Celebro los libreros, los bibliotecarios, los recomendadores de libros del Instagram y los hermanos, en especial, si son como el mío, capaz de convencerte de que leer es un juego de niños.