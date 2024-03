Por Juan José García Posada - juanjogarpos@gmail.com

Hoy me siento en el deber de subrayar un acontecimiento que no ha tenido la resonancia que merece. Después de varios años de larguísima espera, de resignación llena de estoicismo por los usuarios, de partición traumática y, por qué no, de ruptura absurda de las afinidades étnicas y culturales, Medellín ha vuelto a unirse a Manizales, Pereira y Armenia por una carretera que, por fin, quedó en servicio. Faltan algunas mejoras, sólo en tramos cortos es doble calzada, no se ha completado la conexión entre Bolombolo y Amagá, pero se trata de un suceso que debería ser motivo de fiesta por todo lo que significa para el progreso del País Paisa y de todo el país.

Los que hemos venido viajando entre Antioquia y el Quindío desde hace más de medio siglo nos acostumbramos en el tiempo reciente a los sacrificios, las paradas desesperantes, los trayectos pantanosos, las demoras que triplicaron el tiempo de duración del viaje. Cada noticia de avances en la obra de la Conexión Pacífico III se percibía con desconfianza e incredulidad. El recorrido se volvió una tortura durante mucho tiempo. El desesperante método de los “pareysigas” mostraba desorganización, atraso ingenieril y abuso con la paciencia de todos.

Sin menospreciar las quejas y críticas y los reclamos sin respuestas, un hecho es cierto y tenemos ya en servicio la carretera, en condiciones superiores a las que tenía cincuenta años atrás y sobre todo con la perspectiva no sólo del hermoso cañón del Cauca sino de la reanudación de las relaciones turísticas, económicas y culturales que estábamos añorando y temiendo que se disolvieran por falta de una vía de comunicación terrestre decente, sostenible, para seres humanos.

No es exagerado afirmar que la vieja Antioquia vuelve ahora a hacer las paces, celebra una suerte de reconciliación geográfica, gracias a esta reanudación de la comunicación terrestre entre La Felisa y La Pintada. Las circunstancias sociopolíticas que no es necesario enunciar otra vez, imponen además ese replanteamiento de las relaciones entre los cuatro departamentos que siguen integrando lo que no nos de pena denominar País Paisa. Son tantos los vínculos entre Medellín y las tres capitales del llamado Eje Cafetero, que debería construirse un gran proyecto de desarrollo regional providente, multisectorial y futurista. Se ha perdido mucho tiempo. Es posible recobrarlo mediante la unión de propósitos y voluntades de las respectivas gobernaciones y alcaldías.

No hablo ni de federalismo ni de otras cuestiones constitucionales que han vuelto a ponerse en el temario de las discusiones, ni me afilio a un regionalismo que tiene más acento de cursilería que de elaboración razonable, sino de un inteligente y progresista frente común que pueda afrontar el centralismo abominable y apátrida. La gran Antioquia, otra vez unida, con todo lo que define y representa la recuperación de una carretera fundamental, está demorándose para imprimirle ritmo nuevo al corazón nacional que late con fuerza por estos contornos.