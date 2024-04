Por Juan Carlos Manrique - jcmanriq@gmail.com

El 18 mayo del 2022, Gideon Long y Michael Stott escribieron un artículo para el Financial Times, How the Colombia election could change Latin America, en el cual reseñaron una opinión de Alejandro Gaviria, que más o menos decía lo siguiente: “Estamos durmiendo encima de un volcán”. “Hay mucha insatisfacción. Es mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está demandando un cambio”.

A partir de dicha opinión y del concepto de la explosión controlada —nombre además de su reciente libro— se organizó una amplia coalición política que logró el triunfo en las presidenciales del 2022.

No sé qué está pensando Gaviria, si la explosión resultó controlada o descontrolada. Lo que sí sé es que para Gaviria hoy estamos en presencia de una inminente destrucción del sistema de salud, que el presidente decidió abandonar su obligación de gobernar, que prima el revanchismo ideológico sobre el método y que el proyecto constituyente no es otra cosa que el abandono de las realidades difíciles del gobierno por las glorias fáciles de una larga campaña política que ya comenzó, o mejor, que nunca terminó.

Yo, por mi parte, pienso que la explosión está saliendo bastante, bastante, bastante descontrolada, con el agravante que el país, ahora más que nunca, demanda un cambio de verdad. Así las cosas, ¿qué podemos hacer? Se reciben propuestas. Aquí propongo una. Salirnos de la trampa de las redes sociales, alejarnos sin ser ingenuos, de la agenda diaria llena de globos que propone el gobierno y dedicarnos, entre otros frentes, con método, actitud y pasión, a sacar adelante la economía, esperando que las instituciones funcionen y que los gobiernos locales comiencen a dar resultados sobre todo en seguridad, inversión, equidad y generación de empleo digno.

Por eso, con sana envidia, me llamó la atención un reciente editorial del diario El País de España: “En un escenario de insoportable enfrentamiento político, los datos de la economía española que se han conocido esta semana no dejan de ofrecer buenas noticias. El crecimiento y el empleo han desafiado los pronósticos más agoreros y han batido todas las previsiones de los analistas en un contexto de estancamiento de la zona euro, en un entorno de crecientes tensiones geopolíticas y con los tipos de interés más elevados de las dos últimas décadas. Europa va a dos velocidades y en esta ocasión España lidera el grupo de los países que presentan mejor desempeño.”

Ojalá muy pronto, desde la confianza y con el concurso de todos los colombianos, podamos calcar este editorial de la siguiente manera: “En un escenario de insoportable enfrentamiento político, los datos de la economía colombiana que se han conocido esta semana no dejan de ofrecer buenas noticias. El crecimiento y el empleo han desafiado los pronósticos más agoreros y han batido todas las previsiones de los analistas en un contexto de estancamiento de la región, en un entorno de crecientes tensiones geopolíticas y con los tipos de interés más elevados de las dos últimas décadas. El mundo va a dos velocidades y en esta ocasión Colombia lidera el grupo de los países que presentan mejor desempeño.”