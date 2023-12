Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

El año calendario que está por concluir, como todos los del pasado y los venideros, deja cosas positivas, otras no tanto y algunas definitivamente negativas. Tratemos de destacar los aspectos más positivos y acá yo quisiera destacar cuatro campos que lo ameritan:

Uno, el manejo de la política macroeconómica, en lo cual ha sido fundamental el equipo que conformó el primer ministro de Hacienda y en buena medida mantenido por el ministro Bonilla y que con la responsabilidad que lo ha caracterizado ha mantenido unos manejos macroeconómicos que le dan perspectiva al país y alejan las tentaciones populistas de izquierda que algunos habían pronosticado; aquí ha sido fundamental, igualmente, quien está al frente del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, economista y filósofo ponderado, aterrizado y quien actúa con base en evidencias; esos dos funcionarios y sus equipos han sido los pilares de la estabilidad macroeconómica.

Dos, el desarrollo de la política de ‘Paz Total’, que pese a que sigo pensando que es un objetivo loable, pero demasiado ambicioso, ha venido adelantándose con relativo éxito y entra en el siguiente año 2024 en un período de ‘prueba ácida’ que puede llevar a resultados positivos dentro de lo que podríamos considerar una ‘Paz Parcial’ o a que finalmente el resultado sea muy precario y esto va a depender de la capacidad de trascender las dificultades —que creo no están superadas— en el proceso con el ELN y a que el proceso con el auto llamado Estado Mayor Central de las Farc coja realmente un impulso continuado —hasta el momento sólo hay decisiones un poco espasmódicas con esta disidencia—. Los esfuerzos de pacificación con las organizaciones criminales urbanas en Buenaventura, Medellín y el Valle de Aburrá y Quibdó, por el momento han dado resultados transitorios de disminución de violencia en esos territorios, pero es incierto su desarrollo en la medida en que no hay un marco legal, por el momento. La implementación del Acuerdo con las Farc-EP sigue estando rodeado de incertidumbre y no es un buen mensaje para los otros procesos en curso.

Tres, hay que destacar que el gobierno de Petro y Francia pusieron en la agenda pública, y esperamos que para quedarse allí como prioritarios, independiente de quién llegue al gobierno en el 2026, la responsabilidad del Estado con sectores y grupos excluidos, marginalizados, que en parte se recoge en responsabilidad del creado Ministerio de la Igualdad, que hasta el momento está empezando a andar, pero que esperamos en los dos años largos de gobierno Petro avance positivamente en su importante gestión.

Cuatro, el tema agrario —incluyendo la aprobación de la norma legal en el Congreso que reconoce al campesinado como sujeto social de derechos—, el tema del agua como elemento central de la vida, —es importante recordar que el Plan Nacional de Desarrollo plantea el ordenamiento territorial con base en el agua—, aclarando que una cosa es que lo diga el Plan de Desarrollo y otra que se haga y ojalá en lo restante del gobierno Petro se avance en ese objetivo y poner el tema medioambiental y el cambio climático en el centro de las prioridades.