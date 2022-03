¿Una guerra se gana solo con soldados, rifles, tanques, bombas y artillería pesada? La respuesta a esta pregunta la sabían grandes escritores del siglo XIX, como Stendhal, Nikolái Gógol o León Tolstoi. La ignoraban, en cambio, caudillos militares, como Napoleón, Stalin o Hitler. Y la siguen ignorando muchos jefes y caudillos militares de hoy.

Por eso educan a los oficiales de sus escuelas superiores de guerra poniéndolos a leer manuales baratos de geopolítica escritos por autores neonazis de cuarta, en vez de ponerlos a leer Guerra y paz o Hadji Murat de Tolstoi o La cartuja de Parma de Stendhal, de quien Tolstoi dijo: “Todo lo que sé de la guerra lo aprendí de Stendhal”.

Pensé en esto mientras veía un video sobre la guerra en Ucrania, grabado con un teléfono celular. El video muestra a una anciana ucraniana, de pelo blanco, que —en medio de los bombardeos a Henichesk— se acerca a un soldado ruso y habla con él.

“¿Quién eres tú?”, le pregunta. Él le contesta, aferrado a su fusil, algo que no se entiende. Ella le dice: “¿De qué ejercicios me hablas? ¿Ustedes son rusos?”. Él contesta: “Sí”. Ella le pregunta: “¿Qué [grosería intraducible] están haciendo aquí?”. Él contesta: “Esta conversación no nos llevará a ninguna parte”. “¡Ustedes son unos invasores! ¡Ustedes son fascistas! Vinieron a nuestra tierra. [Otra grosería]. ¿Por qué vinieron aquí con armas?”, dice ella. Él contesta: “Nosotros... quién dijo...”. Ella lo interrumpe, para entregarle algo. “Toma estas semillas de girasol para que crezcan cuando te mueras”. Él dice: “Está bien. Esta conversación no nos llevará a ningún lado. No empeoremos las cosas. Por favor...”. “Muchachos, pongan estas semillas en sus bolsillos. Morirán aquí”, dice ella dirigiéndose a los demás soldados rusos que la miran, desconcertados. “¡Tomen las semillas, morirán con ellas aquí! ¡Han venido a mi tierra!”, grita. “Está bien, la escucho” dice él. “¿Me entienden? Ustedes son unos invasores... Y de ahora en adelante, ¡ustedes están malditos!”. Él responde: “Sí... ¿Eso ya es todo? Escúcheme”. “Sí, lo he escuchado”, contesta ella. Él repite: “No empeoremos las cosas”. Ella grita: “¿Qué no empeoremos las cosas? ¡Ustedes [otra grosería] fueron los que llegaron aquí sin ser invitados!”. Aquí la conversación da un giro inesperado. Ella insiste en que reciba las semillas y las siembre junto a un árbol, y se lo señala, y ahora el soldado le contesta a todo que sí, que son invasores, que a partir de ahora están malditos... etc. El video no muestra si el soldado, finalmente, acepta las semillas. Solo se oye por última vez la voz de ella repitiéndoles: “Ustedes morirán aquí con estas semillas”, y lanzándoles los últimos insultos... Y el soldado responde a todo que sí.

No sé si el video es real o es un montaje de alguna de las tantas agencias de inteligencia de los gobiernos involucrados en esta guerra, que están a punto de colapsar internet. Si es un montaje, Sófocles o Andréi Tarkovski, el gran director ruso de cine, están trabajando con el MI6 británico, porque el video lo difundió la BBC.

Una guerra tan irregular como la que está peleando Rusia con sus “hermanos menores” ucranianos (los mafiosos y multimillonarios rusos que rodean a Vladímir Putin los llaman así) no se libra solo con armas. También se libra con símbolos. Y en ella participan los grandes bancos de los oligarcas que la financian. Y se libra en tierra, mar y aire. Y también en las iglesias y en internet. Y, por supuesto, en las almas. Lo decía Gógol, el autor de Las almas muertas. Él era ucraniano, pero escribía sus novelas en ruso porque los zares habían prohibido el uso de la lengua ucraniana