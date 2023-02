Hace pocos días un amigo del alma me preguntó. ¿Usted sabe quién es el mayor exportador de arándanos del mundo? Después de intentar adivinar la respuesta correcta por varios minutos y no lograrlo, claudiqué. Mi amigo me dijo, el mayor exportador de arándanos del mundo es Perú.

Les confieso que me impactó gratamente la respuesta. Perú no deja de sorprenderme. El Perú de la gran gastronomía, de Machu Pichu, de los patrimonios de la humanidad, de su vasta cultura, de su gente maravillosa. El Perú de las aves y las mariposas. De las vicuñas. El Perú de las espectaculares uvas. El Perú que hoy es una reserva frutícola del mundo. El Perú que muchos señalan como el milagro económico y social de la región. Claro, también el Perú con muchos retos sociales por resolver.

La historia peruana alrededor del “oro azul”, como se denomina a los arándanos por todo su potencial, es fascinante y ejemplificante.

Hace menos de una década Perú no exportaba arándanos. Cuenta la leyenda urbana que esta historia de éxito comenzó con un ingeniero llamado Carlos Gereda, quien se hizo una pregunta simple: ¿pueden crecer los arándanos en el Perú? Una pregunta correcta que activó toda esta historia. Las últimas cifras confirman que, con casi 300,000 toneladas anuales de arándanos, Perú es el primer exportador del mundo. Lo anterior significa que Perú, en tan solo diez años, multiplicó por más de 6,000 veces su producción. Significa que los arándanos ya están superando a las uvas como su primer producto de exportación. Significa que Perú es ahora el nuevo líder mundial del “oro azul” superando a países como Estados Unidos y Canadá. Significa que los peruanos volvieron a demostrar lo grandes que son.

En contraste con esta historia de éxito, exactamente durante los mismos últimos 10 años, Perú ha sido un completo caos institucional. Se ha convertido en un país ingobernable. Desde el presidente Ollanta Humala por los albores del 2011 hasta hoy, Perú ha tenido 7 presidentes, aun cuando el periodo presidencial es de cinco años. Muchos de los presidentes han terminado presos, salpicados por grotescos casos de corrupción, enfrentados a los distintos congresos, en una versión triste y moderna de la patria boba.

Por estar los políticos peruanos dedicados a saciar sus ansias de poder y de dinero, atrapados en ideologías e “ismos”, se olvidaron de lo más importante: primero Perú, segundo Perú y tercero Perú. Hoy desafortunadamente las noticias que nos llegan de las calles peruanas son tristes y confusas. Ojalá que muy pronto cese la inestabilidad y la política vuelva a estar al servicio de los peruanos.

Mientras los políticos peruanos han estado empecinados en destruir su país, los peruanos han estado empecinados en ser los líderes mundiales del “oro azul”. Tengo la esperanza que los políticos no podrán alcanzar su objetivo. Y estoy feliz porque los peruanos, en tan solo 10 años, ya son los líderes del “oro azul”.

Mirarnos en el espejo de Perú genera muchas preguntas, muchas enseñanzas y sobre todo muchas reflexiones. .