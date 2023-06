Por David González Escobar

- davidgonzalesescobar@gmail.com

Nadie sabe lo mucho que se pueden odiar los días festivos hasta que le toca pasarlos trabajando. Durante el año pasado, contratado para una empresa mexicana, lo viví en carne propia: los largos lunes pegado al computador mientras todo el mundo descansaba me hicieron cuestionarme esa “cantidad ridícula” de festivos que tenemos en Colombia. “A Colombia la está matando la pereza”, me provocaba proclamar en voz alta.

Ahora, reinsertado a la vida laboral colombiana, escribiendo esta columna para el segundo domingo consecutivo que cae antes de un festivo que no tengo ni idea del porqué, se me hace inevitable hacer un poco de “festivología”.

En el 2023 Colombia tendrá 20 festivos, 17 de estos en días hábiles, haciendo que el 34% de las semanas del año tengan 4 días laborales o menos. Los mexicanos, con apenas 7 días feriados este año, nos miran de lejos con envidia.

Por estos datos es que algunas voces están proponiendo que a Colombia lo que le hace falta es “trabajar, trabajar y trabajar”. Muchos de ellos - como mi pasado yo de horario mexicano - están pidiendo que estos días festivos se reduzcan, que no hay derecho a tanta vagabundería. Tienen datos que los soportan: Colombia es el país con más días festivos dentro de los miembros de la OCDE. En el mundo únicamente nos ganan en número de festivos Camboya, Irán, Líbano, Sri Lanka, Azerbaiyán y Argentina, unos referentes de productividad poco alentadores.

Sin embargo, a quienes se quejan de nuestros feriados les falta una parte de la ecuación, ya que Colombia puede ser uno de los países que más festivos tiene, pero esto no implica que sea el país con más “días no laborales pagos”. Falta hablar de las vacaciones.

Los 15 días de vacaciones pagas a los que tenemos derecho los trabajadores colombianos nos ubican en la parte baja de la media tabla respecto al resto del mundo. Así, los más o menos 30 días laborales “libres” que tenemos los trabajadores colombianos entre vacaciones y festivos nos ponen en el promedio. ¿Estos 30 y pico días de descanso son lo que nos hace menos productivos? Lo dudo: siendo Colombia el país de la OCDE con menor PIB por hora trabajada, sentarnos todavía más horas en el escritorio difícilmente nos hará más productivos. De acuerdo con World of Stasticts, los colombianos nos despertamos en promedio a las 6:31 am, ganándonos el título de los más madrugadores del mundo. Muy berriondos, ¿pero para qué nos sirve el récord si esto no se traduce en ser más productivos?

No es que tengamos muchos días de descanso al año respecto a otros países, lo que nos hace la excepción es que la mayoría de estos días libres son festivos, no vacaciones.

¿Deberíamos entonces reducir estos días festivos y cambiarlos por más vacaciones? Tampoco creo: en un país con tasas tan altas de informalidad como Colombia, los festivos son, en alguna medida, una forma de “democratizar” el descanso, no un problema. Las vacaciones remuneradas y planificadas son una ficción para la mitad del país informal. Los festivos se adaptan mejor a nuestra realidad.

Así que a disfrutar sin sentimiento de culpa el festivo de mañana.