Falso demócrata “anticapitalista” aboga por tres dictaduras

Esta semana el parlamento de Cuba ratificó al dictador Miguel Díaz-Canel para un segundo mandato de cinco años. Obtuvo el 97 % de los votos. Todos y cada uno de los miembros del parlamento pertenecen a un solo partido político, el Partido Comunista de Cuba, que es el único que, según la Constitución del país, puede tener actividad legal en la isla. Díaz-Canel administra un país hundido en la miseria, con crisis energética, escasez crónica de alimentos, una juventud desesperanzada y arrinconada por la represión, y sin medios de comunicación libres.

Hace pocos meses, Díaz-Canel fue condecorado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien le dijo que era un referente para el mundo y un gobernante ejemplar. Declaraciones que pudieron ver centenares de miles de cubanos exiliados que huyeron de la tiranía. Esos miles de exiliados que dicen que en Cuba no se vota con las manos, sino con las piernas, al correr hacia la libertad, y con los remos de las barcas en las que huyen.

En Estados Unidos, el presidente de Colombia pidió el regreso de Cuba a la Organización de Estados Americanos, y ante el presidente Joe Biden, pidió que le levantaran las sanciones a la dictadura venezolana. También abogó por el golpista expresidente peruano Pedro Castillo. Es decir, el presidente de Colombia hace gestiones a favor de tres dictaduras. En Colombia quiere hacer pasar a los de la “primera línea” como la juventud ejemplar, luchadora, mientras no se le oye una sola palabra por los jóvenes cubanos encarcelados sin juicio, reprimidos, acorralados y acosados por una dictadura que no les permite expresarse. Petro, el demócrata, el discursero cantinflesco cuya proclama anticapitalista no copian ni siquiera sus hijos, alguno de ellos amante ferviente de la riqueza fácil.