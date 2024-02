Por Andrés Restrepo Gil - opinion@elcolombiano.com.co

Entre mi casa, en El Salvador, y una de las estaciones del Metro más cercana, San Antonio, hay un poco menos de dos kilómetros. A veces, hago este trayecto caminando. En tanto el sol empieza a despuntar e incluso, antes, de que las calles se aclaren con su luz, entre las cinco y las siete de la mañana, las calles de estos barrios, de El Salvador y Buenos Aires, parecen las cuencas de un río: según el ritmo de una corriente, cientos de personas nos deslizamos desde las laderas empinadas hasta las llanuras del centro. Usualmente, o por lo menos esta es mi impresión, se hace a la velocidad de un cuerpo de agua que, zigzagueando entre calle y calle, filtrándose entre las aceras, termina finalmente por desembocar en todo el Centro de la ciudad.

Quienes a menudo lo transitamos atestiguamos que, entre las calles y las aceras, acurrucados entre el asfalto y las paredes, se encuentra un número indefinido de personas en situación de calle. Sortean el frío de la madrugada como pueden: unos se encogen sobre sí mismo, escondiendo sus brazos, sus piernas y su cara. Otros, hacen lo propio con cartones, costales o bolsas. Al volver sobre el escenario e intentar recordar cómo era antes, encuentro que, desde que vivo aquí, la situación ha sido prácticamente idéntica. Y, de tan parecida que es, creo que la humanidad de los que allí se encuentran se ha empezado a diluir en el paisaje gris del cemento y en la dureza del asfalto.

Al respecto, dice Avishai Margalit, filósofo y catedrático israelí, que ignorar a las personas implica “no prestarles atención, mirarles sin verles. Mirar a los humanos como si fuesen parte del paisaje”. En otras palabras, ignorar a las personas es no distinguir entre los humanos y las calles, las personas y las aceras. Como una parte entre las partes, las personas allí tumbadas son una prolongación del camino o una extensión de los obstáculos a evadir. Ante nuestra mirada fría, desprevenida e indiferente; ante este, nuestro ciego tribunal, no hay mucha diferencia entre el panorama que vemos y las personas que lo habitan.

Lo que me parece grave, al intentar comprender lo que ocurre entre nuestras calles y lo que este filósofo sugiere es que, erigida sobre unos pilares firmes, nuestra capacidad para normalizar nos induce a, como dice Margalit, “no prestar atención a los detalles y ver nuestro entorno como un escenario familiar que no requiere ningún examen especial, puesto que se da por supuesto que las cosas son como deben ser”.

El peligro de esto es manifiesto: ignorar al otro es no verlo de forma precisa y plena y, al contrario, es normalizar una situación que, desde cualquier punto de vista es grave, triste, preocupante. Pasar a su lado, sin percatarnos si quiera que quien allí se encuentra es uno de nosotros, es reconciliarnos con la realidad, aprobar dicho flagelo. No mirar, no reconocer o pasar de largo es, quizá, la más básica y primaria forma de aceptación.