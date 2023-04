Me acabo de zampar un helado de pistacho de 40 euros. Era el colofón a dos noches en el Puente Romano de Marbella, uno de esos hoteles de ensueño donde lo mismo te prestan una bici para visitar los megayates de Puerto Banús, atracados junto a Lamborghinis, Ferraris y Aston Martin con más caballos que los de una peli de indios y vaqueros, que te da clases de tenis un monitor con ranking ATP o almuerzas en uno de los 15 restaurantes con nombres de casas de alta costura.

Esos dos días y medio en Marbella, donde el lujo de verdad sólo se iguala al de Saint Tropez, Capri o Monte-Carlo, fueron este pasado lunes, martes y miércoles. Entre semana, después de la Semana Santa. Créanme que el lugar estaba completo y sus restaurantes, a 200 euros de media por persona lucían, pese a no estar incluidos en el precio de las habitaciones, atestados de gente de todas las nacionalidades.

He vuelto a la cruda realidad y, mientras cavilo por qué no sigo allí, divago de dónde sale tanto dinero y sobre las razones de que no me toque la lotería. Y escarbo un poco en el asunto.

Según el informe sobre la distribución global de la riqueza de Credit Suisse, el 1,2% de la población tiene más de un millón de dólares. En su mano está el 47,8% de la riqueza de las familias de todo el mundo.

Amplío los parámetros. El 11,8% de la población mundial tiene entre 100.000 dólares y un millón de dólares. Este grupo representaría el 38,1% de la riqueza mundial.

Por debajo de ese umbral encontraríamos a las personas con patrimonios entre 10.000 dólares y 100.000 dólares. Este numeroso grupo, compuesto por el 33,8% de la población, acumula el 13% de la riqueza mundial.

El grupo más nutrido, el del 53% de la población, dispone de una riqueza inferior a los 10.000 dólares. Así que ese 53% de la humanidad tiene solo el 1,1% de la riqueza mundial.

En resumen, si tiene usted más de 100.000 dólares de patrimonio entre dinero, acciones o bienes inmobiliarios (sin deudas) forma parte del 13% más rico del planeta.

El informe indica que vivir en Norteamérica o en Europa supone hacerlo en las regiones que más riqueza acumulan del planeta. Los hogares norteamericanos atesoran un 34,1% del total, mientras que los europeos representan un 22,9% del total.

Respecto a lo que a mí me toca, en España la riqueza media de cada adulto sería de 222.888 dólares y la mediana bajaría a 104.163 dólares lo que implicaría que todos formamos parte del 13% de población más rica del mundo, lo cual no es cierto porque el coste de la vida en España no es el mismo que en Burkina Fasso, como acabamos de ver con el helado de pistacho.

Sin embargo, quizá va siendo hora de que deje de preguntarme porque no soy ultra rico y empiece a distribuir mejor mi cuota de riqueza, siempre que me quede algo para volver de vez en cuando a gozar la vida. Que tampoco hay que ser un agorero.