Por Ernesto Ochoa Moreno - ochoaernesto18@gmail.com

Por obra y gracia (o desgracia, mejor) de la guerra, el mundo está lleno de muros divisorios, que separan pueblos, naciones, sociedades y culturas. Y, en otras confrontaciones soterradas y sordas, separan a personas, familias, facciones o partidos políticos. La geografía de la realidad está hecha de fronteras, reales o invisibles, que escinden a la humanidad. Fronteras que, si se cruzan, pueden significar la muerte.

Estamos llenos, en lo biográfico o en lo territorial, de muros de Berlín. Y el hacer alusión a las divisiones y al odio, la mención del muro de Berlín me trae un recuerdo que yo creía también derrumbado para siempre. Pero ahí pervive, consolador o punzante.

Nunca olvidaré la impresión que me produjo aquel compañero alemán a quien le tocó vivir de niño el bombardeo de Berlín que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Veíamos con un grupo de estudiantes una película de la guerra y de pronto, mientras estallaban bombas en la pantalla gigante del teatro, al rubio muchacho le fue entrando un temblor de angustia hasta que se desmadejó en un grito de terror. Ese desmayo fue un contacto fugaz, desde mi personal lejanía biográfica, de lo que fue una guerra que apenas conocía de oídas.

O también evoco la tristeza honda que sentía cuando los compañeros italianos de mi generación —nacidos casi todos en refugios durante los bombardeos y la mayoría de los cuales no conocieron a sus papás porque los fusilaron los nazis al abandonar a Roma— cuando me acompañaban a le Cave Ardeatine en las afueras de la ciudad y se quedaban mirando al vacío, como intentando recuperar un recuerdo o espantar una venganza. Ese amigo alemán me dijo alguna vez con la voz ronca de tristeza: “Todos tenemos dentro un muro de Berlín”.

Hay que aceptar que el mundo se ha ido llenando de muros de separación y de guerra. Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, solo por mencionar dos fronteras encendidas en este momento. Pero se puede decir que no hay casi lugar del planeta que no tenga su muro de Berlín. Trincheras por doquier. Da tristeza. Odios políticos, odios religiosos, odios sociales, odios raciales. Siempre un muro separando a los hombres. Y la libertad hecha cadáver debajo de las alambradas.

Muros de división por todas partes. A nivel personal o en el campo de las ideas o de los sentimientos. Es curiosa esta tendencia del ser humano a reducirlo todo a facciones irreconciliables. La demencia de las alternativas. Se es bueno o se es malo. Se ama o se odia. El bien o el mal. Dios o el diablo. El santo o el pecador. Se es de derecha o de izquierda. Ser o no ser. No hay lugar para los matices. Se descarta la posibilidad de mirar la realidad con ojos nuevos. La libertad puede ser peligrosa.

El que quiera ser libre tiene que correr el riesgo de dejar jirones entre las púas y de arrastrar sobre el polvo la agonía de su último sueño. ¿A dónde llevan los muros de las separaciones?