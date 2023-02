Entre Quintero y Francia, que entre el diablo y escoja

Los funcionarios colombianos vuelven a mostrar su particular sentido de la coherencia. El alcalde de Medellín dice que las Cámaras de Comercio “son entidades corruptas”, y que por eso las deben acabar. Meses antes intentó poner sus fichas en la junta directiva de la de Medellín. Como no pudo, ahora exige su cierre. Si donde hay corrupción la solución no es encarcelar a los corruptos sino extinguir la entidad, ¿qué vamos a hacer con la Alcaldía de Medellín, la cerramos?

La vicepresidenta Francia Márquez viajó a Cuba a instalar la Feria del Libro, la de un régimen dictatorial donde los únicos textos que se pueden vender legalmente son los que tengan el visto bueno del comité censor del partido comunista de la isla. El cubano que quiera leer tendrá que contentarse con manuales viejos de los “humanistas” Fidel Castro y Ernesto “Ché” Guevara. Con suerte, alguno de Gabo, obsecuente servidor del castrismo hasta su muerte.

Pero la perla fue cuando Francia Márquez puso como modelo a seguir el sistema de salud de Cuba. Después dijo que la tergiversaron, pero no es cierto. Dijo lo que dijo. Que los mejores médicos del mundo son los formados allí. Ahora que las redes sociales han permitido que el mundo se asome sin censuras a la realidad de Cuba, los propios youtubers cubanos nos muestran sus universidades sin tecnología, sin ciencia actualizada, sin instrumentos, sin medicamentos. El régimen dice que la atención es universal y gratuita, al tiempo que condena a sus profesionales a ganar menos que cualquiera que se dedique a vender las pocas cosas que se consiguen en esa dictadura de la escasez, el desabastecimiento y el hambre. Mientras todos podemos apoyar a estos jóvenes que en Youtube muestran la verdadera cara del totalitarismo, que doña Francia se dedique a proclamar su propaganda ridícula.