Por Juan Gómez Martínez - redacción@elcolombiano.com.co

Aunque los datos oficiales traten de disminuir la presencia en las marchas del martes pasado, la asistencia de gente debe ser preocupante para quienes nos administran a nivel nacional y distrital. A una sola voz se hacía sentir el rechazo a los administradores que nos gobiernan.

El alcalde, tratando de aprovecharse de la multitudinaria marcha, salió a la terraza del edificio para saludar con la mano levantada, no creo que le hayan gustados los gritos de la multitud, porque una vez visto por los marchantes y al oír los gritos en su contra, bajó la mano y corrió hacia atrás. No alcanzamos a ver la palidez de su rostro, pero el susto sí lo manifestó con la carrera para refugiarse y no escuchar lo que la gente piensa de él y de su administración. Pobre Medellín con tanta incapacidad manifiesta de sus administradores.

A nivel nacional no estamos mejor. Se hundió la reforma laboral, como muestra de que el Congreso no le marcha a ciegas, que es un grupo de parlamentarios pensantes, que primero está la patria y el bienestar de su gente que los alicientes y mermeladas de un ejecutivo vacilante e incapaz.

Ya se hundió la reforma laboral, caballo de batalla del mandatario del cambio, ¿Cuál cambio? Las reformas que siguen, que se han anunciado, correrán la misma suerte si no se modifican de acuerdo con las necesidades de un pueblo que espera unas leyes que lo favorezcan.

Así crean, tanto el presidente Petro, como el alcalde de esta capital, que hay un pueblo que los apoya, ese pueblo mostró su rechazo a quienes piensan que se puede engañar. La comunidad es inteligente, analiza la realidad que la afecta y apoya las medidas positivas, pero rechaza las que puedan hacerle daño. La muestra está en las marchas del martes que fueron contra esos mandatarios elegidos por un pueblo equivocado y una registraduría que se prestó para que llegaran a sus cargos.

Pienso que la ciudad de Medellín nunca había presenciado un movimiento tan grande en contra de unos mandatarios. Nunca nadie había convocado tanta gente para protestar por quienes la gobiernan. Las calles, en las ciudades capitales, se colmaron de gente descontenta con sus gobernantes.

Ahora sí vemos unas protestas pacíficas distintas a las que llamaron de la primera línea. Es que hay mucha diferencia entre la subversión que organiza marchas para generar violencia y los movimientos democráticos para los que primero está el orden y la paz para los colombianos, que la violencia como presión.

El gobierno ahora se tiene que cuidar, no puede seguir con su técnica de presión violenta como es costumbre de la extrema izquierda. Ahora sabe que, para gobernar, tiene que preservar el orden y promover el desarrollo. Sabe que tiene que abandonar sus teorías de izquierda que se basan en la violencia para conseguir sus fines.

Tendremos que sufrir estos cuatro años de gobierno, para recuperar la democracia y el desarrollo para los colombianos.