Por Juan Carlos Ramírez - opinion@elcolombiano.com.co

En las fiestas de fin de año, donde los regalos abundan y la felicidad nos reúne como familia, no olvidemos a los animales de compañía, miembros fundamentales que merecen un espacio para sentirse queridos, por el lado de ellos, asegurarán amor incondicional que es la esencia del espíritu navideño.

Cuesta mucho entender, que mientras nos damos abrazos y deseamos felices fiestas, seres sujetos a nuestras decisiones como especie sufren encadenados en terrazas, son golpeados por no comportarse bajo la lógica humana y en muchas ocasiones, abandonados a su suerte por quienes se asumen como sus dueños. Dichas situaciones suenan dolorosas e indignantes, sin embargo, será preciso profundizar sobre lo aparentemente obvio de dichos comportamientos, que se han normalizado en sociedades donde la palabra animal es sinónimo de objeto.

Durante el primer semestre del año 2023, 1.337 animales de compañía fueron rescatados en las calles de la ciudad por maltrato o abandono, el 10 % retornaron a sus cuidadores después de cumplir con las solicitudes legales que aseguren su protección y bienestar. Estas cifras documentadas por la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín se quedan cortas, si observamos los casos no denunciados de perros y gatos que permanecen en las laderas, terrazas u otros lugares siendo víctimas de maltratos, sin mayor opción que apelar a su animalidad para sobrevivir.

De acuerdo con lo establecido por la ley 1774 de 2016, “los animales como seres sintientes no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos”. Entendido que los animales no son objetos, es importante resaltar que las personas responsables de hechos de maltrato animal, se harán acreedoras a sanciones de tipo correctivas, que podrá ir desde los ocho salarios mínimos diarios legales vigentes a una pena privativa de libertad que puede oscilar entre uno y tres años.

Es imperativo como ciudadanía superar una serie de creencias que nos han llevado a normalizar el maltrato animal, lo primero será entender que no son regalos desechables, esto implica conocer las obligaciones que se adquieren cuando se adopta un animal de compañía para toda la vida. El segundo aspecto para tener en cuenta es que tienen derecho a tener una vida digna, dicho de otra manera, su hogar no es una terraza a la intemperie o lugares cerrados donde se encuentren encadenados, se deberá asegurar un espacio adecuado para su bienestar físico y emocional. Como tercer elemento, será necesario rechazar las prácticas de reproducción con fines económicos de razas especificas de caninos y felinos, una forma para no apoyar esta práctica será denunciar ante las entidades protectoras de animales, al tiempo que se privilegie la adopción de perros y gatos de razas criollas.

Al igual que nosotros, ellos son seres sintientes que habitan la ciudad y merecen ser tratados con dignidad, proporcionándoles la libertad necesaria para que su naturaleza exista. En estas fechas de fiestas y de regalos, muchos animales de compañía siguen a la espera de cuidadores que decidan adoptarlos para siempre, como respuesta a este acto de generosidad, ellos ofrecerán cambiarles la vida y amor incondicional, sentimiento que hace de la navidad invaluable.