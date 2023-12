Por Juan David Ramírez Correa - columnasioque@gmail.com

Pasan los días y el quinterismo cae como un castillo de naipes. No en vano, la acumulación de asuntos nada gratos que están en boca de la opinión pública da cuenta de los cuatro años sombríos que la ciudad vivió por culpa de una administración llena de oscuras manchas.

En el ambiente se siente que no hay nostalgia por Quintero ni por su esposa. Basta con preguntar en las calles por la imagen del exalcalde. Las respuestas no son benévolas. En boca de los ciudadanos hay serios cuestionamientos sobre la forma como entramó consanguinidad con lo público, a lo que se suman las mañas y el bandidaje de su gente, comportamientos confirmados con las condenas y sanciones de algunos de sus escuderos como la ex secretaria de Educación y su secretario Privado.

La sanción social hacia él y sus aliados es una realidad. De hecho, hay una especie de consciencia sobre el mal momento de la ciudad, lo cual se ratifica con las nefastas revelaciones de los últimos días que señalan la decadencia de instituciones como el Hospital General, Telemedellín, Metroparques, Emvarias y, por supuesto EPM, que alertan sobre las marrullas que han hecho y que pueden hacer de aquí al último día del año para seguir haciendo de las suyas.

Súmele a eso el temor que hay sobre la forma como quedarán las obligaciones por las cuales la administración pública debe responder a la ciudadanía al 31 de diciembre de este año, fecha en la que cerraremos el capítulo del quinterismo.

Ese temor se hizo manifiesto en las advertencias hechas por la comisión de empalme entre administraciones entrante y saliente. Voces cercanas confirman el grado de desidia, desinterés y hostilidad de algunos servidores públicos para entregar la información. Dicen que con el desayuno se sabe cómo es la comida. Lo que han hecho es evitar a toda costa entregar información. Eso suma más dudas a las ya existentes sobre la falta de transparencia en el actuar. Es como si jugarán a las escondidas para evitar la trazabilidad de todo aquello que confirma la sensación tan maluca que tenemos los ciudadanos sobre el comportamiento doloso de esta administración. El tema cobra más preocupación cuando queda al descubierto el déficit que deja esta alcaldía. La cifra no es menor: $2,8 billones que se “comerían” una tercera parte del presupuesto del distrito para 2024.

¿A dónde fue a parar esa plata? Increíble que esa sea la pregunta obligada.

Sabemos que tendremos que pagar un costo muy alto para pasar esta página, que se verá traducido en las dificultades que tendrá la administración entrante para recuperar programas como Buen Comienzo y para salvar de la cooptación a la institucionalidad. Está claro que repetir la historia del quinterismo sería un acto de masoquismo y la ciudad no merece auto infligirse más dolor del que carga a cuestas.

PD. Esta columna sale a descanso unos días y regresa a finales de enero del próximo año.s