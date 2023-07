Por David Escobar Arango* - david.escobar@comfama.com.co

Querido Gabriel,

“Suficiente tengo con los retos empresariales y ahora quieren que me preocupe por la política, por los jóvenes y por la educación...”, nos decía un empresario extraordinario, preocupado por las exigencias que se le imponen a los líderes privados de nuestros tiempos. “Para eso tenemos a las fundaciones y a los políticos”, complementó. En un primer momento pensé que el hombre no entendía el espíritu de la época. Luego me acordé de los sesgos y quise comprender mejor su perspectiva. Semanas más tarde, la filósofa Adela Cortina, hablando de empresas éticas, planteaba para estas una responsabilidad superior con todos los afectados por su actividad. Pero terminaba su idea con algo bastante práctico “... hasta donde la empresa pueda”. ¿Hablamos de los límites del capitalismo consciente y de las responsabilidades realistas que debemos asignarle a los líderes empresariales?

Debemos reconocer primero que consciencia y rentabilidad son inseparables. El dinero es el alimento de las empresas; es gracias a la preferencia de los clientes que pueden seguir desarrollando su actividad y cumplir con su propósito superior. Cuando hablamos de capitalismo consciente, lo primero es no olvidar, entonces, cuál de las dos palabras es el sustantivo y cuál el adjetivo.

En todo caso, la actuación empresarial deberá encontrar límites (no todo les está permitido) en la ley, la ética, la autorregulación y la consciencia de líderes y consumidores. Ser rentables, aceptar que las empresas no pueden resolver todos los problemas sociales y comprender la complementariedad de los diferentes sectores no implica que una empresa tiene que dar plata sin preocuparse por las personas y los ecosistemas. A veces, ante algo rentable pero perjudicial, habrá que decir no, abstenerse o retirarse, aplicar una ética de mínimos, evitar el daño. ¿Qué reflexiones debería hacer una empresa que tiene un producto alimenticio que enferma u otra que potencialmente puede destruir un ecosistema irreemplazable?

Las empresas no pueden ni deben reemplazar a los gobiernos ni a las organizaciones sociales.

Aunque las fronteras entre un sector y otro son cada vez más líquidas, no por esto sus roles esenciales se han diluido. Si bien como ciudadanos todos tenemos responsabilidades comunes, se necesita de cierta especialización. El Estado tiene unas tareas y las organizaciones sociales, los medios y las empresas tienen las suyas.

Perder el ánimo de lucro distorsiona y acaba con las organizaciones empresariales. El riesgo del capitalismo consciente mal aplicado es que podemos terminar prestándole un craso servicio a las empresas con el pretexto de estar mejorándolas. Ganar dinero no tiene nada de inmoral, no debemos caer en la trampa de volver la palabra negocio un término peyorativo. Las mejores empresas y sus líderes están permanentemente generando valor y creando posibilidades colectivas.

Finalmente, para provocar la tertulia, reconozcamos que una cosa es no exigir y otra no aspirar. Debemos comprender el rol y los límites de las empresas pero conviene recordar que un proyecto humano sin idealismo, que no apele a los más elevados valores o no aspire a contribuir al florecimiento de la especie y el cuidado del planeta, terminará por decaer, perderá su brillo y drenará nuestro espíritu. Las empresas, incluso las mejor manejadas y las más bellas, tienen fronteras y limitaciones, pero la imaginación y el talante de sus líderes deberían permitirles, cada vez con más frecuencia, elevarse y volar por encima de ellas...

* Director de Comfama.