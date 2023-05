Dolores de patria

Muy valioso el testimonio publicado por este diario el 5 de mayo, del expresidente Álvaro Uribe, quien describe su vivencia de lo que califica como uno de los mayores dolores que aún hoy lleva en su alma: no haber podido rescatar con vida al entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, a su asesor de paz, el exgobernador Gilberto Echeverri Mejía, y a los soldados del Ejército colombiano secuestrados y torturados por la guerrilla criminal Farc.

Conocí al doctor Gilberto Echeverri. No voy a presumir diciendo que fui su amigo, porque mi relación se limitó a ser testigo en varias ocasiones de su magisterio como dirigente, como líder cívico y como gobernante. Pueden mis hijos testimoniar cómo estando ellos adolescentes llegué un día a contarles la honda impresión que me había causado el entonces recién nombrado gobernador de Antioquia (era el año 1990), su carisma, su autenticidad, cómo miraba y respetaba a cada ciudadano que saludaba, sin vanidades y sin creerse por encima de nadie. Les decía a mis hijos que no perdieran la esperanza, pues todavía podríamos contar con dirigentes de la talla y humanidad del doctor Echeverri.

Cuando los secuestradores lo asesinaron, yo residía en el exterior y puedo decir que jamás he sentido un dolor de patria igual. A la barbarie criminal de los asesinos se unía esa sensación de profunda injusticia al saber que el gran dirigente fue arrastrado a esa tragedia en buena medida por la terquedad e insensatez de quien en ese momento era su jefe.

El dolor de patria no se apaga: en el mismo periódico del viernes, unas páginas más adelante, se informa que uno de los peores cabecillas de esa misma guerrilla será candidato a la Alcaldía de Puerto Berrío. Con semejante alarde de impunidad, ¿cómo dejar atrás tanta desesperanza?