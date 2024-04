Por Diego Aristizábal - desdeelcuarto@gmail.com

La literatura tiene principios memorables, pero sin dudarlo, mi favorito es el inicio de ese libro centenario que escribió José Eustasio Rivera: “Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia”. Después de leer eso, es imposible no seguir leyendo La vorágine, una novela publicada en 1924 que, lastimosamente, como suele pasar con muy buenos libros, son arruinados por un largo tiempo, cuando maestros sin experiencia creen que está muy bien que los estudiantes del bachillerato se adentren en la selva espesa del lenguaje que propone este autor que nació en 1889.

Desde muy temprano, José Eustasio sintió la vocación de la poesía, a pesar de que solo publicó un libro de poemas: Tierra de promisión. Durante algunos años fue profesor y, otros tantos, abogado. Fue especialista en recursos hídricos, ocupó algunos cargos oficiales e hizo parte de una Comisión de Límites entre Venezuela y Colombia, que lo llevó a recorrer las selvas amazónicas.

La vorágine fue escrita durante la convalecencia de unas fiebres que contrajo en la selva y es una novela que sigue narrando una Colombia que nos duele, desde la corrupción, la crueldad, el odio, la locura, la guerra desatada por la búsqueda insaciable del caucho y sus consecuencias, los desaparecidos representados en Clemente Silva, ese padre que renuncia a todo y sale desde Pasto en busca de su hijo, y en la medida que busca, aprende a convivir y a descifrar los misterios de la naturaleza, pues ha hecho vida con ella, no contra ella. También queda claro que la selva no se puede idealizar ni romantizar, es cruel, profunda y no siempre deja salir.

La vorágine es una novela de denuncia, así el Estado, en aquel entonces, también hiciera oídos sordos ante la barbarie, una barbarie representada en muchas cosas, pero resalto una sola, dolorosísima: Las deudas que se heredan. La violencia y el terror fueron el método para asegurar la esclavización en aquel entonces cuando la explotación de la naturaleza y de los hombres fue ley.

En La vorágine se busca el amor, se juega el amor, así se pierda. Una obra como esta, tan vigente, vale la pena volverla a leer, muy despacio, después de todo, es un poco como esta frase: “Sepulté en mi ánimo el ardid vengativo, como puede guardarse un alacrán en el seno: a cada instante se despertaba para clavarme el aguijón”. Esta novela, como el alacrán y el rencor, se despierta cada tanto para recordarnos que hay deudas sin saldar, injusticias repetidas, un país que ignora y no quiere sanar.

Coletilla: Hoy y mañana, Comfenalco Antioquia realizará en el Teatro Municipal de Jardín el evento El canto de la selva: los 100 de La Vorágine. 16 invitados reflexionarán sobre esta obra que tiene mucho que decirnos como país.