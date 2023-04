En el año 2008, leyendo el periódico Metro de Filadelfia, me detuve en una sección en la que pedían opiniones de actualidad a personas en la calle y les preguntaban por los crecientes índices de indigencia en la ciudad. Uno de los tres entrevistados respondió que, más que un problema social, la indigencia representaba un problema visual; porque, al ver gente de escasos recursos durmiendo en la calle, este muchacho blanco, que estudiaba derecho en U Penn, una de las universidades más costosas de Estados Unidos, se deprimía.

Al principio creí que había leído mal la pregunta, luego, la respuesta. Con cada relectura mi perplejidad aumentaba y haciéndose evidente en mi expresión, un amigo se aproximó y me preguntó si me pasaba algo. Al ponerlo al tanto de la situación, mi amigo, un gringo “de pura cepa” de Virginia, me respondió con gran indignación hacia el espíritu nacional: “How very American” [que tan Americano].

La idea “problema visual” de la pobreza ha sido hábilmente explotada por políticos de diversas latitudes. En Nueva York los yuppies de Manhattan se quejaban de la “invasión” de indigentes en Times Square, quienes aprovechaban el gran flujo turístico a este iluminado lugar para hacer su forma de vida; pero que, al parecer, afeaban el lugar y proyectaban una mala imagen a los turistas. Un astuto político, Rudolph Giuliani, decidió solucionar el problema visual, que no social, por lo que duplicó el pié de fuerza policial y dio la orden de sacar a los indigentes de allí. Algunos, aún hoy, consideran a Giuliani como héroe porque “acabó” con la pobreza.

En Medellín la situación no es muy distinta. En la Plaza Botero, la administración municipal ha decidido abordar la indigencia, la pobreza y la explotación sexual, entre otros, instalando vallas que mantengan afuera este problema visual, que no social para ellos. Las telas verdes pueden ser el próximo paso. Cabe aclarar que esta innovación no es originalmente paisa, un ejemplo anterior es cuando pintaron las calles de Cartagena por las que transitaría el presidente Clinton. La “protección” del espacio público se ha vuelto prioritario en nuestras ciudades y “embellecerlo” es más importante que enfrentar los problemas estructurales de nuestra sociedad. Es más importante que la ciudad se vea bien a que la gente pueda alimentarse.

Teniendo en cuenta que la indigencia, la pobreza y la explotación sexual no son un problema social, sino visual, creo que se puede pensar en dos soluciones estilizadas muy de moda que se resuelven con contratación pública: la primera, consultoría con paisajistas para buscar que estas personas se integren al panorama de una forma armoniosa; la segunda, convocatoria con artistas para desarrollar actividades performativas que pueden hacer parte de la escenografía o hasta del reparto para hacer la obra más autóctona y pintoresca.

Claro que es probable que la indigencia, la pobreza y la explotación sexual, no sean un problema visual, sino social. En ese hipotético caso, sería necesario desarrollar e implementar medidas incluyentes de corte social y económico buscando equidad y redistribución que, probablemente, ayuden a que no se normalice la expresión how very Colombian. .