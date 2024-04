Por David E. Santos Gómez - davidsantos82@hotmail.com

El gobierno libertario de Javier Milei celebró una derrota. Aplaudió —y dijo que todo va según lo planeado— cuando el instituto de estadística argentina reveló que la inflación en marzo fue de 11% para un gran total anual de 287,9%. La más alta del mundo. En los tres primeros meses del año los argentinos han visto un aumento de precios superior al 50 por ciento. Milei estira los pulgares hacia arriba —en un gesto infantil que es su señal de satisfacción— y dice que hay mejora. En últimas, explica, él solo puede responsabilizarse por un tercio de la abultada cifra anual. Todo mejorará de a poco. Solo hay que esperar.

La realidad social narra una historia muy distinta a la que la Casa Rosada pretende vender. Con unos recortes drásticos en los gastos del Estado y un aumento vertiginoso de los precios, decenas de miles de familias luchan para sobrevivir. Mientras el oficialismo se vanagloria de su ajuste, la pobreza se acerca al 60 por ciento, la peor desde la profunda crisis de inicios de siglo. El relato que Milei y su séquito de libertarios insisten en construir es que no hay otro camino diferente al fin abrupto del gasto estatal para construir un mañana estable. Lo que no se dice es que a este ritmo de incremento de precios y estancamiento salarial el pueblo duda de la posibilidad de futuro. Los servicios públicos triplican su valor, el bus se hace impagable y la canasta básica no puede ser llenada en los mercados. Las empresas se quejan y las universidades salen a paro.

Resulta asombroso, por no decir patético, el apoyo que Javier Milei recibe de ciertos sectores públicos y privados de nuestro país. La vinculación afectiva parece residir en lo que se percibe como la construcción de un enemigo común: la izquierda. Sin embargo, lo de Milei destruye por mucho las barreras ideológicas tradicionales y edifica, de forma acelerada, un estilo de gobierno anárquico que coquetea con el autoritarismo. Su símbolo máximo es la motosierra. Amenaza con ella como arma para el ajuste fiscal, pero la interpretación puede ser más amplia. No se comulgará —ni se respetará— ningún pensamiento disidente y las consecuencias de la rebeldía serán como mínimo la descalificación y el ataque verbal. De ahí se escalará al asalto físico, como ya se ha visto.

El proyecto libertario no tendrá un buen final. En el corto periodo de gobierno ya se denuncia no solo un enfrentamiento radical con los que discrepan sino una preocupante grieta al interior del gabinete. El presidente está aislado de la realidad y se ve a sí mismo como un líder mesiánico al que no se le puede contradecir. En Argentina corre ya la chispa de una explosión social que dinamitará los pilares del Estado, fracturará la democracia y dejará a millones en la pobreza y en la indigencia. El experimento de la falsa libertad costará vidas y en Colombia un grupito le aplaude.