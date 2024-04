* Director de Comfama.

Querido Gabriel,

Cuando era un niño mi papá tenía su oficina en el Parque Berrío y lo recogíamos a veces al finalizar su jornada. Antes de los celulares era fundamental ser muy claros y cumplir lo prometido. A las 6 p.m. al lado de la “gorda de Botero”, mi padre se paraba como un reloj suizo, con su traje, su corbata y su paraguas. Mi mamá, muy cumplida, llegaba en ese mismo instante. Luego del beso de rigor, nuestra pregunta, frustrados, era casi siempre la misma: “¿Cuándo terminan el Metro?”. Unos años antes, sobre la carrera Bolívar, había aparecido un viaducto que permanecía vacío y silencioso. “No se sabe, hijo. Están discutiendo el presidente y el alcalde, no se han puesto de acuerdo en financiar las obras”. Aún hoy, el mito en Bogotá es que el Metro lo pagaron los colombianos, vale la pena recordar que Antioquia aportó el 60%.

La iniciativa de la “vaca” antioqueña alborotó a muchos y molestó al presidente de la República. Al principio, te confieso, la idea me produjo tristeza. “¿Fracasó el Estado?”, tituló algún diario. Sería retroceder 40 años si, después de todo lo invertido en estas obras, no logramos conectar un túnel, hacer un par de tramos faltantes y construir unos intercambios viales que culminan unas vías que conectan el Valle de Aburrá con el valle del Magdalena, el Eje Cafetero, el suroccidente del país y a todas estas regiones con los puertos de Urabá.

Luego recordé que no se trata de algo nuevo. Antioquia está llena de historias de acción colectiva, muchas veces de origen privado. La misma Carretera al Mar en su primera versión, el Hospital San Vicente, el Teatro y el Hospital Pablo Tobón Uribe, muchas instituciones y proyectos fueron alguna vez ciudadanos y luego se volvieron públicos, en el mejor sentido de la palabra: “de todos”. La vaca es la expresión de una necesidad ciudadana.

La discusión, sin embargo, se ha polarizado, lo cual podría alejarnos de la solución. Hemos visto columnas, trinos, arengas, amenazas y bravuconadas. La iniciativa, sin duda, genera sentimientos encontrados, pero ¿conversamos con calma para comprender su origen y sentido? ¿Pensamos en cómo orientamos la situación? Muchas regiones de Antioquia y de Colombia necesitan estos proyectos terminados. Las vías, como los acueductos y los colegios, son parte del desarrollo social.

¿Hacemos una tertulia para resolver problemas y no para alebrestar espíritus ni conseguir votos? Busquemos soluciones institucionales porque la vaca jamás será suficiente. Recordemos que el Estado debe cumplir sus compromisos contractuales, no importa quien gobierne. Planteemos que el Túnel del Toyo y Pacífico 1 no queden, por nada del mundo, como “una puerta en media manga”. Movilicemos a los ciudadanos para que los gobernantes hagan su tarea, busquemos soluciones creativas. Digamos NO a los elefantes blancos, que son otra forma de corrupción. Propongamos una vaca 2.0 en la que sigan aportando la Nación, el Departamento y el Distrito de Medellín; estructuremos el aporte de un porcentaje adicional al predial en los municipios beneficiados, como hizo Mockus en Bogotá, y comencemos los estudios de valorización para complementar las 4G con vías secundarias y terciarias que irriguen desarrollo a decenas de municipios. Cambiemos las redes sociales por las mesas de trabajo y no olvidemos que la política es el arte de llegar a acuerdos para lograr el bien público.