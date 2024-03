* Director de Comfama.

Querido Gabriel,

“Te criticaron muy duro”, dijo un amigo. “¿Qué tal que me conocieran bien?, ahí sí me habrían acabado”, respondí riendo. “Pero quedé aburrido”, completé. La gente verdaderamente sabia comprende la importancia de encajar las más agudas críticas y aprender algo de ellas sin caer en la inseguridad ni el drama. Gandhi, lleno de coraje, en alguna ocasión respondió a un periodista que lo acosaba: “Va a descubrir cien faltas más en mí, y, si no, yo le ayudaré a encontrarlas”. ¿Conversamos sobre cómo afrontar las críticas sin melindres? ¿Exploramos las claves para que los peores reproches cobren valor, sin importar las intenciones o las formas?

No importa que la crítica sea excesivamente dura o si el que la hace tiene la intención de herir, siempre podremos extraer algo positivo. “Si es cierto”, decía Marco Aurelio, el emperador estoico, “nos estarán haciendo un favor. Si no, ¿qué importa entonces?”. La rabia y las malas maneras serán problema de quienes nos critiquen. A nosotros solo nos debe preocupar aprender cosas nuevas cada día.

“Recibe feedback solo de los mercados y la naturaleza”, dice un inversionista de Silicon Valley. Ante la crítica, sería ideal, de ser posible, verificar con alguno de estos dos infalibles mecanismos. Una cosa es, por ejemplo, que alguien opine mal de nuestra dieta. Podría ser un entrometido sin conocimiento científico. Algo distinto es que nos hinchemos o nos duela el estómago después de comer, quizás sea la voz de la naturaleza diciéndonos que elegimos mal nuestro alimento. En el mundo empresarial no es lo mismo una crítica en redes que una caída de las ventas. Cuando no se obtiene caja, los clientes están diciendo que la estrategia, por bella que sea, no funciona. Sin embargo, no siempre es posible, necesario ni suficiente acudir a la sabia naturaleza o al implacable mercado, será necesario escuchar a las personas.

El desafío es que todo lo que decimos está impregnado por nuestras opiniones, valores y tendencias ideológicas. Los seres humanos actuamos poseídos por sesgos inconscientes. La imparcialidad absoluta no existe. Cuando alguien se refiere a nosotros, no necesariamente se tratará de la verdad sino, a duras penas, de su verdad. Aplicar un filtro es necesario y deberemos acudir a la consciencia o a la “llamada a un amigo” para poder comprender mejor la situación. La pregunta es, en todo caso, ¿cómo separar el trigo de la paja?

¿Qué hacer con una crítica ante la ausencia de las certezas de la naturaleza o del mercado (y en la mayoría de los asuntos realmente importantes la primera hablará bajito y el segundo no importará mayor cosa)? Escuchemos con atención pero recordemos también que todo cambio incomoda, que cada nueva idea fue algún día proscrita y que el crecimiento conlleva, normalmente, sus dolores.

Quizás la solución esté, de nuevo, en la filosofía estoica. Primero controlar la emoción, luego escuchar con humildad, discernir, aprender y ajustar el rumbo para, finalmente, continuar nuestro camino.

Somos frágiles y nos equivocaremos cientos de veces al día, como reconocía Gandhi. Abracemos las críticas, son necesarias y nadie puede ponerse por encima de ellas, pero no nos atasquemos en ellas ni permitamos, jamás, que controlen nuestra vida. Evitemos repetir errores pero nunca, ni por temor ni por vacilación, perdamos autenticidad o silenciemos el propósito que guía nuestro viaje.