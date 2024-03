* Director de Comfama.

Querido Gabriel,

Esa mañana había estado marcada por el accidente. Pero eso sería, al final, lo menos memorable de la etapa. En el Tour de Francia hay caídas frecuentemente y la del británico Mark Cavendish, cuando fue arrollado por el eslovaco Peter Sagan, habría sido una más a no ser por la respuesta de Rigoberto Urán, quien iba detrás de ellos, al ser abordado por un periodista colombiano. “¿Qué pasó en la caída, Rigo?”. “¡Yo qué voy a saber, güevón!”, dijo a los pocos segundos nuestro ciclista, siempre auténtico, directo y lleno de sabiduría práctica. ¿Usamos esta anécdota para hacer una tertulia sobre la importancia de reconocer nuestras muchas ignorancias? Conversemos sobre por qué admitir el desconocimiento es un camino seguro hacia el aprendizaje y negarlo un bloqueo contundente para el progreso.

La persona más fácil de engañar es uno mismo. El peor engaño, además, es el que nos convence de que sabemos de algún tema o conocemos la solución a un problema cuando, en realidad, no tenemos idea. La ignorancia que permanece oculta es grave por partida doble, lleva irremediablemente al error e impide el aprendizaje. El desconocimiento sin curiosidad es una cárcel autoimpuesta. Eduquemos para decir, sin miedo, que no sabemos. Así aceleraremos el conocimiento en lugar de frenarlo por vergüenza y temor a la desaprobación social. En vez de ser “brutos, pero decididos” deberíamos estar decididos a salir de la brutalidad.

Luego, hay muchas maneras de perseguir el saber. Una de ellas es la pesquisa individual, preferida sobre todo por los nerds e introvertidos como nosotros. Los solitarios optamos por leer, buscar en internet o preguntar a ChatGPT para encontrar el dato desconocido y la solución al problema que tenemos al frente. Este mecanismo es, sin embargo, insuficiente para los asuntos más complejos. Los grandes desafíos globales y empresariales requieren conversación, inteligencia colectiva, visiones complementarias del mundo y colaboración entre diferentes campos del saber.

Por eso, el que dice en público que no sabe alguna cosa es consciente de que la tribu entiende más que el individuo y de que somos Sapiens más por cooperativos que por inteligentes. Al admitir frente a otros las tinieblas que nos envuelven, se desencadena un proceso no exento de magia. La gente nos mirará, sorprendida, porque pocos admiten, sin tapujos, sus dudas o vacíos, sobre todo en Antioquia con tantos seguidores del “culto al avispado”, como dice Juan Luis Mejía. Si alguien declara no saber y pide ayuda, estará invitando a los demás a una exploración. “Vamos a averiguarlo”, dirá alguno, y desatará el progreso.

Si quien confiesa su nulidad es, además, un jefe, un director de empresa o un líder, su coraje tendrá aún mayor valor. Al reconocer sus limitaciones empoderará a los demás y les recordará que todos son capaces, sin importar su posición en la organización. El líder que titubea en público, el que ante un reto grande comparte sus dudas, sus inquietudes y su curiosidad, contagiará esta última a su equipo y desatará el milagro. Comencemos la tertulia celebrando el “no sé” de los poderosos. Quienes se aventuren en este camino, aparentemente solitario y frío, se darán cuenta muy pronto de que su valentía, en vez de debilitarlos o abrirles un hueco en el ego, será el primer paso para un viaje de exploración y descubrimiento apasionante.