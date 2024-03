Por Daniel Carvalho Mejía - @davalho

El centro político es exótico: la gente no sabe definirlo con precisión, las encuestas dicen que es mayoritario y los rivales afirman que no existe. No existe cuando no les conviene, por supuesto: no existe cuando se atreve a emitir una crítica sobre el líder supremo, llámese Álvaro o Gustavo; no existe cuando no vota como ellos quieren, pues una característica básica de los sectarios es ver el mundo en blanco y negro e ignorar cualquier matiz que los obligue a reflexionar.

El Centro es, para mí, una apuesta por el Humanismo: es creer en nuestro potencial y ser capaces de argumentar, escuchar y moldear nuestras convicciones sin abandonar nuestros principios; es la certeza de que somos capaces de poner nuestras habilidades individuales y colectivas en función de objetivos comunes sin que ello signifique borrar o ignorar nuestras diferencias. El Centro es un escenario de convergencia y concertación, una conversación permanente entre los conocimientos académicos y los saberes populares; es elegir cambiar el mundo a través de una transformación progresiva y no de una revolución.

El Centro no es tibieza, por el contrario, es un apego irrestricto a los valores democráticos y las instituciones republicanas. Tibios son aquellos cuyos criterios mutan según la conveniencia política del mandatario de turno; tibios son quienes sólo denuncian la deshonestidad de sus rivales y callan ante la que surge en sus propias filas; tibios quienes defienden las instituciones cuando les favorecen y las atacan cuando les contradicen. Nada más tibio que el doble rasero.

El Centro es vehemencia en las luchas contra la corrupción, la violencia y la inequidad; es la búsqueda de equilibrio entre el Estado y el mercado, el anhelo de la paz sin renunciar a la autoridad legítima; la decisión explícita de no aniquilar a los contradictores física o moralmente, el respeto por el fondo y por la forma; la razón y el corazón puestos al servicio de grandes propósitos. El Centro es libertad y orden, es amor y control.

El Centro es, en últimas, la defensa de la Constitución de 1991: la única Carta Magna de nuestra historia que ha sido formulada con el objetivo de buscar acuerdos comunes y no de aplastar al rival. Una constitución que busca fortalecer al Estado y reconoce la importancia del sector privado en la construcción de una nación más justa y equitativa. Una constitución garantista en términos de derechos, un texto que promueve la descentralización territorial sin renunciar a la unidad nacional, que reconoce y valora la diversidad cultural de nuestro país, que protege las libertades individuales sin ir en contravía del bien común. Una constitución fundamentada en equilibrios: de poderes, de oportunidades, de territorios, de derechos y deberes.

El Centro nos ofrece la oportunidad de alcanzar esos acuerdos nacionales tantas veces anunciados, pero nunca logrados debido a la prevalencia del caudillismo, la ilegalidad y nuestra histórica inclinación a querer invisibilizar a quien sea diferente. El Centro tiene el reto y el deber -en medio del caos, la deshonestidad y la polarización actual- de construir un relato sensato y emotivo con prioridades claras, métodos efectivos y principios inamovibles; un relato incluyente e integrador que no deje a nadie por fuera, en especial a sus contradictores.