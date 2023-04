Pasadas las vacaciones de Semana Santa, el tema del turismo se sigue debatiendo, a veces con un claro desfase entre la realidad y el deseo. Y como siempre es útil mirar alrededor y tomar nota, resulta cuando menos impactante descubrir lo que está ocurriendo en algunos destinos que se han considerado durante décadas objetivo soñado por turistas de todo el planeta.

Venecia, Barcelona o Ámsterdam son ciudades asfixiadas por los turistas y corren el riesgo de desnaturalizarse por la avalancha. Tras invertir millones en campañas para fomentar el turismo, pero errando en políticas que no midieron el impacto que podía generar en la vida diaria de sus ciudadanos, hoy estos tres lugares no saben qué inventar para deshacerse de los turistas indeseables, esos que con desconsideración, indiferencia y ruido no hacen más que generar problemas de convivencia.

El parque temático de callejuelas y canales en el que se ha convertido Venecia, nos enseña que las ciudades pueden morir de turismo. Casi 40 millones de visitantes al año participan en este “desguace” de una de las ciudades más hermosas y fascinantes que se hayan construido jamás. Los más de dos mil millones de euros de beneficio que deja el turismo no alcanzan a cubrir los gastos en servicios básicos como tratamiento de residuos, limpieza de las calles, transporte urbano, suministro de agua y consumo de luz. De manera que los venecianos han tenido que huir y actualmente solo residen unas 40 mil personas. Sus iniciativas han pasado por intentar espantar al turista subiendo las tasas turísticas hasta acogerse al “si no puedes contra ellos, úneteles”. Por esa razón un grupo de gente local creó la cooperativa Fairbnb, en la que el 50% de los beneficios se destinan a proyectos sociales de mejora y cuidado de la ciudad.

Barcelona también vive la turismofobia. Su emblemático Barrio Gótico se llenó de clubes de cannabis que atraen un turismo de bajo costo para nada interesante. En la Rambla, por ejemplo (1,2 km), antes de la pandemia no existía ninguna tienda marihuanera y ahora hay seis. Barcelona insiste en controlar el alquiler de viviendas turísticas y en reducir el número de cruceros trasatlánticos que llegan a su puerto y que saturan el centro de turistas. Aspira a encontrar un punto medio entre el turismo desbocado que provoca graves problemas a los residentes, y la dependencia que tiene la ciudad del dinero de sus visitantes.

Ámsterdam es la última en lanzar una campaña que le dice al turista en su cara “no vengas”. La popularidad de este destino ha hecho que su alcaldía vuelva a pensar en el tipo de ciudad que quiere ser en el futuro y por ello intenta desincentivar la llegada de turistas incívicos que orinan en las calles, compran drogas a vendedores en cualquier esquina o montan trifulcas en el famoso Barrio Rojo donde la prostitución está permitida. Son varios los videos que han puesto en buscadores, redes sociales y hoteles. En uno de ellos se ve a un muchacho que es arrestado por la policía, al que le recuerdan que acabar con antecedentes penales después de un viaje a la ciudad no es una buena idea, porque equivale “a menores perspectivas” en el futuro. Y en otro se ve a un joven drogado al que una ambulancia lo está llevando a un hospital. Su mensaje: “Venir a Ámsterdam para drogarte + perder el control = visita al hospital + daño permanente a la salud. No vengas”.

Así que cuidado con lo que queremos, porque más que el cuánto, importa el cómo.