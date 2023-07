Por Jairo E. Chaverra Jiménez - opinion@elcolombiano.com.co

Tres décadas de ejercicio del derecho han sido suficientes para mí. Acabo mi carrera profesional sin sanciones disciplinarias, sin demandas judiciales de los clientes por incumplimientos, con respeto recíproco de y hacia jueces y personal judicial. Tantas cosas vi, pero de poder resumir, estas cuatro son recurrentes en la realidad social colombiana:

1) La paternidad irresponsable, de intolerable magnitud. Varones que huyen cobardemente, no responden por nada, miles y miles de niños sin papá. A pesar de las leyes que protegen a los infantes, son las madres las que cargan solas con la familia. Es alarmante la cantidad de amenazas y coacciones contra ellas para que no denuncien ante los jueces el abandono paterno de la prole.

2) La cantidad de personas que piden y obtienen préstamos de amigos y familiares y no pagan nunca. Consideran que el que les presta plata es rico y que, por tanto, no hay necesidad de devolvérsela, y que si la reclama, es avaro.

3) Se ve normal y socialmente aceptable que quien trabaja en una compañía sustraiga cosas de ella porque “a la empresa no le afecta”. También, el hurto de pertenencias en las casas de familia por parte de empleados y/o empleadas. La contracara es la gran cantidad de patronos que no pagan seguridad social al personal doméstico. Como si rigiera un principio no declarado de “robo con robo se paga”.

4) A pesar de la legislación laboral garantista y de un sistema judicial mayormente protector del trabajador, persiste un temor arraigado de los empleados a denunciar los abusos de patronos y empresas. Trabajadores reventados (de ambos sexos) al borde de la resistencia, principalmente en el sector privado, con la amenaza permanente de que quien se queje se va a la calle.