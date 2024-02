Por Dany Alejandro Hoyos Sucerquia - @AlegandroHoyos

Hellow my people. Today is the Valentine’s Day... Oh my good estoy escribiendo en inglés. Mil apologize para todos. Es que con la globalización hemos tomado términos en inglés olvidando que existen en español. En lugar de decir vínculo, decimos link; en lugar de adicto al trabajo, workaholic; cambiamos atuendo o pinta, por outfit. El domingo vimos el Super Bowl sin tener ni idea de las reglas del fútbol americano que son más complicadas de entender que el caso Colmenares.

Seguramente hoy muchos saldrán a celebrar el día de San Valentín, lo que está muy bien pues cualquier excusa es válida para celebrar el amor y no es la intención de esta columna criticar eso. My intention es reflexionar tomando como base la siguiente propuesta-pregunta, ¿qué tal si tomamos ejemplo de las cosas buenas de la USA o de otras culturas y no solo las comerciales?

Estados Unidos puede tener muchos defectos y posiciones políticas reprochables, sin embargo, esa es otra discusión. Es menester ahora, resaltar que en los Estados Unidos los buenos deportistas son becados y apoyados a lo largo de sus carreras. Es conocida la historia de Mariana Pajón, nuestra chica dorada del BMX, a quien el gobierno americano le ofreció la ciudadanía y el apoyo con todos los juguetes para que ella compitiera en nombre del Tío Sam. Afortunadamente para Colombia, ella y su familia no aceptaron. Eso demuestra el amor de ella por este país, y el interés de los chicos del norte por lograr cosas importantes con sus deportistas. Un basquetbolista colombiano me contaba que en Colombia no se sabe si habrá liga de baloncesto, entonces le toca irse a otros países a desarrollar su carrera. Así podría citar muchos ejemplos de la ineficaz administración deportiva producto de la corrupción y falta de voluntad política en nuestro país.

Otra de las cosas que podríamos aprender de los gringos es la inversión en ciencia. Tenemos muchos talentos fugados que les toca irse para universidades americanas por varias razones, entre ellas, la falta de presupuesto, visión a largo plazo y la rosca. Conozco a alguien que tiene más estudios que el metro de Bogotá y quiere quedarse en Colombia en proyectos de investigación. Ha enviado hojas de vida a varias universidades y lamentablemente si no encuentra nada le tocará irse del país.

Rico copiar costumbres gringas, off course, pero más rico sería copiar las cosas buenas. Todos, de una u otra forma, estamos bajo la mímesis platónica. Entonces, adaptemos lo que nos haga mejores: apoyo a los deportes, a la ciencia, las artes, construyamos vías amplias y seguras, infraestructura turística, abramos auxilios para los emprendedores, etc. Copiemos por lo menos el respeto por las normas de tránsito.

Finalmente, ya que nos gusta tanto lo foráneo, ¿qué cosas buenas podríamos aprender de otras culturas? Ojo, no es copiar y pegar. El camino puede ser: copiar, analizar y reflexionar, adaptar al contexto a ver si puede pegar. See you later my people.