Por Juan Carlos Ramírez - opinion@elcolombiano.com.co

Cuando una voz es silenciada por su forma de ver el mundo, algo dentro de la democracia muere. Ante escenarios polarizados como los que ha vivido la ciudad, conversar se convierte en una alternativa para desescalar conflictos de forma pacífica, y reafirmar que los acuerdos se construyen entre los que piensan distinto, inclusive cuando las ideas se presentan como irreconciliables.

Ponernos de acuerdo nunca fue tan complejo. Creemos que el otro está equivocado y que dicha suerte no cambiará, a menos que, decida abandonar sus posturas o ideas. Naturalizamos la violencia como un correlato del conflicto, asumimos que la diferencia de quien existe en el plano participativo es una amenaza, y que podría conquistar méritos valiéndose de todas las formas posibles, inclusive de las más deshonestas, si de esto dependiera ocupar posiciones de poder. Lejos de las evidencias entramos en un mundo ficcional que termina encarnando la famosa frase del filósofo y dramaturgo francés Jean-Paul Sartre: “El infierno son los otros”.

Ver los desencuentros desde una mirada amplia y no como un sinónimo del exterminio entre distintos, nos permitirá como lo planteó el sociólogo Johan Galtung, entender el conflicto como un asunto obvio para la sociedad, pero no la violencia. Dicho de otra manera, el conflicto no es ni bueno ni malo, tendrá todo el potencial de escalar y transformarse en hechos violentos o construir rutas favorables a partir de las divergencias. Ante ambas posibilidades, se convierte la conversación en un polo a tierra en el agitado panorama político y su futuro en la ciudad.

Expuesto lo anterior, podríamos pensar que conversar es gratis, pero cuesta lograrlo. Primero porque implica vincularse desde los intereses y dejar de lado las posiciones totalizadoras, en segundo lugar, nos convoca a escuchar de forma profunda los argumentos y hacer réplicas libres de prejuicios que nos habitan, finalmente, nos pide que cedamos para ganar ambas partes. Esta última situación, es quizás el acto más problemático, por ende, el acto más noble de la conversación como ejercicio democrático, porque nos pone en el plano del entendimiento a partir de la palabra, de esa función simbólica previa al acuerdo.