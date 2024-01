Por Dorian Azael Paredes Jara - opinion@elcolombiano.com.co

Tanto el recién posesionado gobernador de Antioquia como el repitente alcalde de Medellín están anunciando medidas de austeridad en el gasto de la administración pública. Por el momento no parece que el ahorro en planes de celular alcance a tapar el tremendo hueco fiscal que, sobre todo en Medellín, han encontrado. Los sociólogos han hablado desde hace años del concepto de “eficacia simbólica”: anunciar medidas que acaparan titulares pero que no solucionan de fondo ninguno de los graves problemas que sobrellevan las entidades públicas. No he escuchado a Federico Gutiérrez referirse a la documentación que fue revelada sobre los gastos de caja menor durante su anterior mandato. Él, decían los reportes, gastó más que el embustero que en su adolescencia dizque “se alimentaba de mangos”. ¿Promete acabar ese festín?

También sería bueno que nos digan quiénes tienen “derecho” –que es más bien un privilegio de los que Milei llama “casta política”– a carro oficial con chofer 24/7 todo el año. Quien no haya visto autos oficiales en municipios de Antioquia acarreando a las familias de los funcionarios, que alce la mano. ¿Acabarán ustedes con semejante gasto, señor gobernador, señor alcalde?

A propósito de camionetas, hay alboroto por las compradas en la Cancillería. La cuestión es que en este y en todos los demás escándalos, hay siempre algún precedente más bochornoso en los gobiernos pasados. Por eso los del “cambio” se lavan las manos: los de antes hicieron lo mismo, incluso peor. Como el derroche no se va a acabar y hay que resignarse a ciertas realidades, prefiero que en ellas se arrellanen los burócratas de la Cancillería y no los capos de la guerrilla, a quienes les cambian regularmente sus mafionetas blindadas, no vaya a ser que padezcan incomodidades en modelos viejos.