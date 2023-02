Dañar, esa ha sido la actitud del alcalde desde cuando llegó al primer cargo de Medellín. Hace hasta lo imposible para acabar con la ciudad desde el principio de su mandato. Pareciera que quisiera desquitarse por haber nacido aquí.

El Parque Norte fue su primer objetivo, siguió con el Jardín Botánico, luego con Hidroituango, después con Empresas Públicas de Medellín, por último, con la ciudad toda por el descuido en su mantenimiento. Ya piensa acabar con las finanzas de EPM.

Ahora quiere descapitalizar a las empresas de servicios públicos comprando una de la costa que, entre otras cosas, está en problemas jurídicos. Ya empezó con Afinia, para hacerse a la propiedad del servicio de energía en varios departamentos del Caribe. Ahora sigue con las empresas prestadoras de los servicios de agua, alcantarillado y aseo, la Triple A, en Barranquilla. Mientras esos servicios en Medellín, los ha convertido en un caos, en una vergüenza para la ciudad que él cree manejar, ahora quiere ampliar su poder hacia otras regiones. ¿Será que piensa que en sus futuras aspiraciones necesita los votos de esa región? Que Dios nos proteja de tales aspiraciones.

Hay que tener en cuenta que la mayoría accionaria de la Triple A, está en manos de una empresa española que presta los servicios de acueducto en Madrid y que está en problemas jurídicos en su país. Está cuestionada, está investigada, pero eso tiene sin cuidado a nuestro alcalde, lo importante para él, es su propio futuro, que pretende conseguir apoyado en el mandato que le dieron unos votantes equivocados que lo eligieron en la ciudad.

Por otro lado, nuestro presidente saca sus garras dictatoriales para amenazar a un pueblo que equivocado lo eligió. Desde un balcón del palacio de Nariño, amenaza a un puñado de colombianos que, desde la Plaza Núñez, lo escuchaba. Recordaba el intento de revolución cuando, ante el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, nuestro presidente, haciendo gala de su ignorancia, dijo dos veces que, en 1938, hubo un intento de revolución y de toma del poder. Recordemos que esa chusma fue apoyada por Fidel Castro, que viajó desde Cuba para boicotear la creación de la Organización de Estados Americanos.

El presidente Petro, apelando al chantaje, amenazó al Congreso para que le aprueben todas las leyes presentadas sobre las reformas a la salud, laboral y pensional. Otra vez mostró su odio hacia la clase empresarial al afirmar: “Quizás se repitan los hechos de 1938 cuando detuvieron la Revolución en Marcha. Quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para impedir, a partir del dinero, una época de cambios en Colombia”.

Esa época de cambio, la propuesta por Petro, no traerá nada bueno para Colombia. El Congreso tiene en sus manos el impedirla, no aprobando los proyectos de ley presentados por este presidente. La clase dirigente tiene que despertar y apoyar a los buenos políticos que trabajan por la patria y no por sus propios intereses. Tenemos que despertar