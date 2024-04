Por Leonardo Ortega García - opinion@elcolombiano.com.co

La inusitada implosión que está teniendo el sistema de salud en Colombia no es de extrañar. Se debe partir de la premisa de que el sistema de salud ha venido teniendo dificultades no solo con el actual gobierno. Sin embargo, lo novedoso es que este último no adelantó acciones como los gobiernos anteriores, para solventar sus dificultades o por lo menos intentarlo, si no que por el contrario pareciera pretender su extinción, cualquiera sean las consecuencias y métodos para el logro de dicho fin, y que sus afiliados pasen a un sistema estatizado, no definido plenamente a la fecha, lo que puede traer un colapso del sistema.

Resulta preocupante o muy diciente que la Supersalud no haya suministrado la información y/o documentación referente a las motivaciones y estudios que llevaron a realizar las intervenciones a las EPS días atrás, solicitada en sus instalaciones por la Procuraduría General de La Nación. Eran conocidos los incumplimientos de los pagos por parte del gobierno nacional a las EPS, circunstancia que fue llevando a un asfixiamiento económico a estas últimas. Si tenemos en cuenta que se hundió definitivamente en la comisión séptima del Senado la reforma a la salud, no resultaría raro que se tuviera previamente contemplada la posibilidad de las intervenciones como plan B, ante la posible improbación de la reforma, lo cual se confirmó con la frase de respuesta del primer mandatario: “Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando... Y entonces chu chu chu chu, eso es un dominó.” Queda claro entonces que lo que en ese momento fue un simple comentario ha sucedido, incluso lo que se dijo que no se haría como la convocatoria a una constituyente, ya es muy sonada por estos días.