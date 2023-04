Quería dedicar esta columna y la próxima a un análisis del Plan Nacional de Desarrollo que está en curso en el Congreso, pero es imposible pasar de largo por las valientes palabras de Carlos Raúl Yepes en la asamblea del Grupo Suramericana de Inversiones el viernes pasado. Son varias las reflexiones que deja su discurso más allá de la estratagema que ha generado el Grupo Gilinski y sus aliados, que son muchos por lo visto y de distinto calado, para tomarse importantes empresas antioqueñas.

La primera reflexión es una frase poderosa de Carlos Raúl Yepes cuando afirma que quienes crearon las empresas antioqueñas el siglo pasado era empresarios y no negociantes. Esta afirmación demarca una clarísima distinción entre el empresario que busca el desarrollo empresarial - como decía Nicanor Restrepo en Derecho a la esperanza, 2018 - y cuyas empresas hacen parte de un “gran proyecto incluyente y de largo plazo”, de aquellos que simplemente anteponen el dinero (y el poder). Esta consideración lleva necesariamente a recurrir al pensamiento de Thoreau (2017) cuando afirma que la fiebre del oro en California y la actitud de comerciantes (negociantes) que vivían del azar no aportaban nada a la sociedad. Además, reitera que los negocios, el comercio y la actividad manufacturera no son un fin sino un medio.

La segunda reflexión tiene que ver con la siguiente afirmación de Carlos Raúl: “con lo legal y lo ético es suficiente para hacer negocios”. Aquí hay un llamado a cuestionar, con toda razón, el por qué hacer negocios entre empresarios y empresas a través de la política y sus intereses, así como con estrategias comunicativas y fake news para desprestigiar a la contraparte. Se defienden a su vez los marcos jurídicos existentes en el país y la libertad de empresa que posibilita la existencia de transacciones bursátiles, fusiones y adquisiciones, entre otras. Pero destaco ese llamado fundamental a la ética, a que ésta tiene prevalecer en el mundo empresarial y los negocios. Constituye un llamado a que “nos enseñemos mutuamente las lecciones de honestidad y sinceridad” tal como decía el mismo Thoreau.

La tercera y última reflexión es que hacía falta ese ejercicio de liderazgo; sobre todo que alguien se parara y recurriera a la historia para contar los hechos y sus antecedentes, para señalar que hay todo un montaje jurídico, político y comunicacional en contra de esa visión legítima de Nicanor Restrepo de fortalecer el patrimonio industrial de Antioquia. Pareciera pues que muchos están pactando bajo la mesa en contra de esa visión, pero lo que está verdaderamente en juego es la preservación de un modelo empresarial que le apuesta a la competitividad, a la sostenibilidad, al valor compartido, que seguramente, como todo, necesita mejoras paulatinas. El llamado es por un capitalismo más consciente y menos salvaje en un país tremendamente desigual y con un mercado laboral altamente informal. De ese tamaño es el desafío y la amenaza en ciernes. Gracias Carlos Raúl y sí, es menester que cese la guerra.