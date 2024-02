Por David González Escobar - davidgonzalezescobar@gmail.com

No me gusta Bukele por las mismas razones que me generan intranquilidad varias declaraciones y actos de Petro. Aunque se han posicionado como antagonistas, ambos comparten un rasgo preocupante: el desdén hacia los límites constitucionales y hacia los mecanismos de pesos y contrapesos que nuestras democracias liberales imponen sobre el poder presidencial.

La democracia, por sí sola, resulta insuficiente. Ganar unas elecciones no es un “cheque en blanco”. Es imprescindible lo que denominamos una “democracia liberal”, es decir, un sistema político donde no solo se lleven a cabo elecciones libres, sino que además se mantenga el Estado de Derecho, la separación de poderes y la protección de libertades fundamentales como la propiedad y la libertad de expresión. “A la democracia la salva la institucionalidad”, como le escuché recientemente a Luis Carlos Valenzuela en Atemporal, un podcast que recomiendo.

El pasado domingo, Bukele obtuvo una aplastante victoria con más del 85 % de los votos en unas elecciones en teoría “democráticas”. Sin embargo, esto no implica que El Salvador sea hoy una “democracia liberal”. Así como en Corea del Norte se realizan elecciones en las que la dictadura obtiene el 100 % de los votos, actuando más como un censo, el mero hecho de celebrar elecciones no es suficiente.

Aprovechando su popularidad sin precedentes entre los presidentes de América Latina, que ronda el 90 %, y apoyándose en una estrategia de seguridad altamente efectiva —aunque ampliamente criticada por violaciones a los derechos humanos—, Bukele ha ido socavando progresivamente las instituciones de su país, transformándolas en algo más parecido a un sistema de partido único. En 2020, desplegó militares en el Congreso para presionar a los legisladores, subyugando paulatinamente a un Congreso que, después de estas elecciones, estará compuesto prácticamente en su totalidad por diputados leales. Destituyó al fiscal general y a los jueces del tribunal constitucional, y ha prorrogado más de 20 veces un estado de excepción para gobernar por decreto.

El poder sin límites que ha alcanzado Bukele, sobrepasando el Estado de Derecho, es algo que Petro, según indican ciertas de sus actuaciones, también se soñaría.

Convocar al “pueblo a las calles” cada vez que el Congreso rechaza sus reformas, en respuesta a lo que considera una violación de su “mandato popular”; enfrentarse a decisiones de la Procuraduría, como acaba de ocurrir con la suspensión del canciller; intentar asfixiar por cualquier vía el sistema de salud en caso de que su reforma no sea aprobada; los constantes ataques a la prensa; tratar de influir y presionar las decisiones de la Corte Suprema, como se evidenció especialmente en las marchas convocadas esta semana en medio del proceso de elección de la nueva fiscal; dejar en interinidad los nombramientos de la Creg; declarar la “emergencia social” para gobernar por decreto en La Guajira; o desafiar a la Corte Constitucional sugiriendo “recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público” tras su decisión de derogar la prohibición antitécnica sobre la deducción de las regalías. El anhelo de Petro, similar a lo que ha alcanzado Bukele, sería superar ese “enemigo interno” que representan la Constitución, las instituciones y, en general, las normas que regulan el actuar de la administración pública en Colombia.

Sin embargo, a diferencia de Bukele, Petro no ha contado con un fervor popular que respalde sus intenciones de sobrepasar la institucionalidad, encontrando además sólidos contrapesos en las demás ramas del poder público. En Colombia, por fortuna, “a la democracia la salva la institucionalidad”.